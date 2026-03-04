Shell Madeni Yağlar, Euromaster Türkiye’nin motor yağı tedarikçisi oldu

Shell & Turcas ile Michelin Grubu’nun lastik ve araç bakım servis ağı Euromaster arasında yapılan anlaşma kapsamında Shell, Euromaster’ın Türkiye operasyonlarında motor yağı tedarikçisi oldu.

Shell & Turcas ile Michelin Grubu’nun lastik ve araç bakım servis ağı Euromaster arasında Türkiye operasyonlarını kapsayan bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Shell & Turcas, Euromaster’ın Türkiye’deki servis ağında motor yağı tedarikçisi olarak görev alacak.

Türkiye genelinde 51 ilde faaliyet gösteren 176 Euromaster servis noktasında gerçekleştirilen motor yağı değişimlerinde Shell Helix motor yağları kullanılacak. Euromaster servis noktalarında sunulan motor yağı değişim hizmetleri ise işçilik ve yedek parçaları kapsayan bir yıl garanti kapsamında gerçekleştirilecek.

Shell, Kline + Company raporlarına göre madeni yağlar sektöründe 19 yıldır küresel ölçekte lider tedarikçi konumunda bulunuyor. Şirket, ürün portföyünü ileri teknolojiyle geliştirilen formülasyonlar ve Türkiye’deki üretim altyapısıyla destekliyor.

Avrupa’daki iş birliği Türkiye’ye taşındı

Shell ve Euromaster arasındaki iş birliği, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Çekya, Finlandiya ve Romanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Türkiye de bu iş birliği kapsamına dahil edilen ülkeler arasında yer aldı.

Shell & Turcas Madeni Yağlar Türkiye Kurumsal Satışlar Direktörü Can Ayvalıoğlu, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Euromaster ile Avrupa’da uzun yıllardır devam eden iş birliğimizi Türkiye’yi dahil ederek genişletiyoruz. Bu iş birliği, Shell Madeni Yağlar’ın küresel uzmanlığını Euromaster’ın Türkiye genelindeki servis ağıyla buluşturuyor.”

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Serhat Sezginsoy ise iş birliğinin Avrupa’daki mevcut ortaklığın Türkiye’ye taşınması açısından önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Shell ile Avrupa’da uzun süredir devam eden iş birliğimizin Türkiye’de de hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye genelindeki servis ağımızda araç sahiplerine bakım hizmeti sunmayı sürdürüyoruz.”

OEM onaylı ürünler kullanılacak

Euromaster servis noktalarında kullanılan Shell motor yağları, Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) tarafından onaylı ürün portföyüne sahip. Bu ürünler binek araçlardan ağır hizmet araçlarına, motosikletlerden endüstriyel uygulamalara kadar farklı kullanım alanlarını kapsıyor. Shell’in lojistik altyapısı kapsamında Euromaster servis noktalarına motor yağı tedariki doğrudan atölyelere veya bölgesel dağıtım noktalarına yapılabiliyor. İş birliği kapsamında teknik destek, saha eğitimleri ve operasyonel süreçlere yönelik çeşitli uygulamalar da yürütülüyor. Shell motor yağlarında kullanılan GTL ve PurePlus teknolojileri ile yüksek saflıkta baz yağlar elde ediliyor. Bu teknolojiler motor temizliği, aşınmanın azaltılması ve yakıt verimliliğinin artırılması gibi özelliklerle ilişkilendiriliyor.