Hızlı Tüketim Ürünleri perakendesi, yılın ilk 9 ayında yüzde 85 büyüdü

Türkiye FMCG pazarı, 2023 yılının her bir çeyreğinde pozitif ve artan oranda bir hacimsel büyüme kaydederek, 2024’e doğru güçlü bir büyüme temposu yakaladı.

Dünyanın önde gelen tüketici zekası şirketi NielsenIQ, Türkiye’de sigara ve alkol hariç FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendesinin 2023 yılının ilk 9 ayında %85 büyüme kaydettiğini açıkladı. Türkiye FMCG pazarı, 2023 yılının her bir çeyreğinde pozitif ve artan oranda bir hacimsel büyüme kaydederek, 2024’e doğru yol alırken güçlü bir büyüme temposu yakaladı.

Hacimsel daralmaların damga vurduğu dünya ve Avrupa FMCG pazarlarının aksine, Türkiye’nin pozitif hacim performansıyla güçlü biçimde ayrıştığını vurgulayan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye FMCG pazarının hem offline hem de online büyümesiyle 2024’e doğru yol alırken güçlü ve güven veren bir büyüme performansı sergilediğini belirtti.

Türkiye’de Ev Temizlik, Kişisel Bakım, Atıştırmalık ve İçecek Grupları Yükselişte…

Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de FMCG büyümesinin bileşenlerine baktığımızda, 2023 yılının gelinen bölümünde pozitif ve giderek artan hızda bir hacim performansı olduğunu görmekteyiz. Özellikle 3. çeyrekte %9,3 olarak gerçekleşen hacim büyümesi, çift haneli büyüme sınırına yaklaşmış durumda. Bu tablo, dünya ve Avrupa genelini düşündüğümüz zaman Türkiye’nin ne kadar güçlü bir pazar olduğunu göstermekte. Bu büyümenin alt bileşenlerine bakacak olursak, 3. çeyrekte ana grupların tamamının güçlü hacim büyümeleriyle (gıda %9,6, kişisel bakım %8,5, ev temizlik %5,9) toplam büyümeye pozitif katkıda bulunduklarını görmekteyiz. Yılın sonuna doğru ivmelenerek devam eden bu güçlü büyüme tablosu, 2024 için güven veriyor.” diye konuştu.

Şekerel Erdoğan, 2023'ün ilk 3 çeyreğinde tüm alt kategorilerde güçlü ciro performansı görüldüğünü; ciro performansının yanı sıra en çok hacim performansı gösteren alt grupların kişisel bakım, ev temizlik ve gıda altında ise içecekler ve atıştırmalıklar grupları olduğunu paylaştı. Şekerel Erdoğan, belirli büyüklüğün üzerindeki kategorilere bakıldığında, 2023'ün ilk 9 ayında en yüksek hacim büyümesi kaydeden ilk 5 kategorinin buzlu kahve (%49,4), enerji içecekleri (%33,3), cilt bakım ürünleri (%20,1), kuruyemiş (%18,8) ve buzlu çay (%18,8) olduğunu açıkladı.

E-Ticarette Yılın İlk 9 Ayında %129’luk Bir Ciro Büyümesi Gerçekleşti…

E-ticaret gerçekleşmelerini paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, e-ticaretin yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %129 oranında bir ciro büyümesi kaydettiğini söyledi. Şekerel Erdoğan; kişisel bakım, ev bakım, yiyecek ve içecek gruplarında e-ticaret performansının özellikle yüksek olduğunun; bu kategorilerde FMCG e-ticaret paylarının geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş kaydettiğinin altını çizdi. Şekerel Erdoğan, “Bebek bakım haricindeki tüm gruplarda offline büyümenin üzerinde bir performans görmekteyiz. Bunun sonucunda, ölçümünü gerçekleştirdiğimiz kategoriler toplamında online satışların payı, 2023’ün ilk 9 ayında %7’yi geçmiş durumda.” diye konuştu. Didem Şekerel Erdoğan, e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategorinin ev temizleyicileri, sabun ve duş jelleri, buzlu çay, saç kremi ve cilt bakım ürünleri olduğunu vurguladı.

“Sadık Alışverişçiyi Ödüllendirmek Önemli”

Alışverişçilerin perakendeci tercihlerinde etkin olan faktörleri de sıralayan Şekerel Erdoğan, “2023 yılında sadık alışverişçiye yönelik ödül programlarının olması, alışverişçilerin perakendeci tercihinde en etkili faktör oldu.” diye konuştu.

Büyüme Yolculuğunda En Önemli Unsurlar…

Ekonomik koşullar ve tüketici trendlerini göz önünde bulundurarak, yakın gelecekte büyüme yolculuğuna şekil verecek unsurları paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, Öngörüye Dayalı Veri Analitiği, Akıllı Mağaza İçi Uygulamaları, Yenilik, Perakende Medyası ve Sürdürülebilirlik başlıklarının en önemli unsurlar olarak öne çıktıklarını belirtti. Didem Şekerel Erdoğan, “Markaların ve perakendecilerin özellikle yapay zeka destekli promosyon kararları almaları ve maksimum kar optimizasyonu için veri analitiğini kullanmaları çok önemli. Yine, gelişen bir alan olarak perakende medyasını görmekteyiz. Burada da yeni ve etkin medya platformlarıyla birlikte, alışverişçiye yönelik kişiselleştirmiş sadakat ve ödül programlarının oluşturulması rekabette çok önemli bir belirleyen. Bununla birlikte, özellikle anlık alışveriş kategorilerinde alışverişçiyi doğru anda yakalamak çok önemli; bu nedenle mağaza içi akıllı uygulamaların önemine değinmek istiyorum. Yenilik ve sürdürülebilirlik başlıkları ise her zaman altını çizdiğimiz çok kritik başlıklar. Bu 5 başlıkta alınacak doğru aksiyonlar, oyuncuların yakın dönemde rekabetteki konumları üzerinde belirleyici olacak.” diye konuştu.