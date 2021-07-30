Hizmet sektöründe üretici enflasyonu yüzde 34 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,4 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 34,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 98,73, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,6, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,91 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,6, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,06, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,51 artış görüldü.

Yıllık en düşük artış telekomünikasyonda yaşandı

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış yüzde 1,72 ile telekomünikasyon hizmetlerinde görüldü. Büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 8,89, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetlerinde yüzde 9,13 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 99,15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 98,73, konaklama hizmetleri yüzde 67,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE'ye göre aylık 23 alt sektör daha düşük, 4 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 3,77, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,69, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 61,82, konaklama hizmetleri yüzde 18,12, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.