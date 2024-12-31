Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,76 azalırken yıllık bazda yüzde 53,44 artış gösterdi.

31.12.2024 10:30:290
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 gerilerken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 48,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 69,81 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,1, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 55,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,72, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 52,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 63,31, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,81 artış gösterdi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,54, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,42 azalırken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,87, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,49 arttı.

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