Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,7 azalırken, yıllık bazda yüzde 34,93 artış gösterdi.

31.12.2025 10:42:160
Paylaş Tweet Paylaş
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 düşüş gösterirken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,07, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,71 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 42,22, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,49 arttı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,57, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,29 azalış görülürken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,15 artış kaydedildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Anket sonucu: 33 ekonomistin enflasyon tahmini belli oldu

Anket sonucu: 33 ekonomistin enflasyon tahmini belli oldu

"Öncü göstergeler Aralık'ta daha güçlü ihracata işaret ediyor"

"Öncü göstergeler Aralık'ta daha güçlü ihracata işaret ediyor"

Net dış borç stoku 279,4 milyar dolar oldu

Net dış borç stoku 279,4 milyar dolar oldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (31 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (31 Aralık 2025)

"Enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz"

"Enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz"

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Yorum Yaz