Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,63, yıllık bazda yüzde 84,6 artış gösterdi.

28.06.2024 10:32:280
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,6 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 80,77 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,54, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 86,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 84,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,43, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 89,92, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 89,27 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,29, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,45, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,68, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,45 artarken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,61 azalış kaydetti.

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