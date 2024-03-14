Hizmet üretim endeksi yüzde 2,3 geriledi

TÜİK, bugün ilk defa yayımlanan ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalırken yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

14.03.2024 10:49:450
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Hizmet üretim endeksi yüzde 2,3 geriledi

Hizmet üretim endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ilk defa yayımlanan ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalırken yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azalış gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 4,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,4 arttı.

Yıllık bazda ise endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 6, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 8,6 azaldı.

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