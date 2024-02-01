H&M Group'a yeni CEO atandı

H&M Hennes & Mauritz AB'nin yönetim kurulu, H&M markasından sorumlu Daniel Ervér'i H&M grubunun yeni Başkanı ve CEO'su olarak atadı. Kendisi, CEO'luktan ayrılıp H&M grubundan ayrılmaya karar veren Helena Helmersson'un yerini aldı.

1981 doğumlu Daniel Ervér, H&M grubunda 18 yıl boyunca şirketin farklı bölümlerinde çeşitli rollerde çalıştı ve son olarak H&M grubunun en büyük markası olan H&M'in başkanlığını yaptı. Bugün CEO olarak görevi devralan Daniel, H&M'den operasyonel olarak sorumlu olmaya devam edecek, bu da H&M'in başına Daniel'den sonra başka birinin atanmayacağı anlamına geliyor.

H&M grubunun CEO'su Daniel Ervér; "Yönetim kurulunun bana olan güveni beni hem onurlandırdı hem de çok mutlu etti, bu görev beni motive etti ve gururlandırdı. Kendini adamış tüm meslektaşlarımızla birlikte, müşterilerimiz için değer yaratmaya ve kârlı büyümeye devam edeceğiz. Odak noktamız, müşterilerimize en iyiyi sunmak olacak." Moda, kalite, fiyat ve sürdürülebilirliğin ilham verici ve çekici bir alışveriş ortamında birleşimi" dedi.

Son dört yılı CEO olmak üzere H&M grubunda 26 yıl çalışan Helena Helmersson, şunları söyledi; "Profesyonel hayatımın neredeyse tamamını H&M grubunda geçirdim ve işin birçok farklı bölümünde, farklı ülkelerde ve farklı rollerde çalışma fırsatına sahip olduğum için çok minnettarım. Bunu karışık duygularla bildirdim CEO rolünden ayrılma kararım yönetim kurulu tarafından onaylandı. Pandeminin ve çeşitli jeopolitik ve makroekonomik zorlukların üstesinden geldiğimiz son yıllarda birlikte başardıklarımızdan büyük gurur duyuyorum. Ancak bu çok zorluydu. Bazen kişisel olarak benim için artık CEO rolünden ayrılma zamanının geldiğini hissediyorum ki bu elbette kolay bir karar olmadı.

H&M Hennes & Mauritz AB Yıllık Raporu'nu yayınladı

H&M grubunun net satışları 2023 mali yılında yüzde 6 artışla 236.035 milyon SEK (223.553) olarak gerçekleşti. Rusya ve Belarus hariç tutulduğunda ise artış SEK'de yüzde 8, yerel para birimlerinde ise yüzde 1 oldu.

Portföy markalarının satışları mali yılda SEK cinsinden yüzde 15, yerel para birimlerinde ise yüzde 9 arttı.

Brüt kar yüzde 7 artışla 120.896 m SEK (113.370) oldu. Bu da yüzde 51,2 (50,7) brüt kar marjına karşılık geliyor.

H&M Teşvik programına (HIP) tahsis dahil işletme karı 14.537 m SEK'ye (7.169) yükseldi ve bu da yüzde 6,2'lik (3,2) bir işletme marjına karşılık geldi. Faaliyet karı, HIP'e tahsis hariç 14.714 m (7.169) SEK olarak gerçekleşti. Bu da yüzde 6,2'lik (3,2) bir faaliyet marjına karşılık geliyor.

Vergi sonrası sonuç yüzde 145 artışla 8.723 milyon SEK (3.566) oldu; bu da hisse başına 5,35 SEK (2,16) anlamına geliyor.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı yüzde 37 artışla 33.949 m SEK'ye (24.745) yükseldi.

Finansal net nakit 9.316 milyon SEK (10.929) tutarındaydı. Nakit ve nakit benzerleri artı kullanılmamış kredi olanakları 44.570 m (39.176) SEK.

Yılın kârındaki artış, tüm çalışanlara yönelik olan HIP'e 177 m (0) SEK tahsis edildiği anlamına geliyor.

Dördüncü çeyrek (1 Eylül 2023 – 30 Kasım 2023)

H&M grubunun net satışları 62.650 m (62.433) SEK olarak gerçekleşti. Rusya ve Beyaz Rusya hariç tutulduğunda SEK'de artış yüzde 3 olurken, yerel para birimlerinde yüzde 1 azaldı.

Brüt kar yüzde 8 artışla 33.657 milyon SEK (31.104) oldu. Bu da yüzde 53,7 (49,8) brüt kar marjına karşılık geliyor.

Faaliyet karı, HIP'e tahsis hariç 4.509 milyon SEK (821) olarak gerçekleşti. Bu da yüzde 7,2'lik (1,3) bir faaliyet marjına karşılık geliyor. HIP'e tahsis dahil faaliyet karı 4.332 milyon SEK'e (821) yükseldi. Bu da yüzde 6,9'luk (1,3) bir faaliyet marjına karşılık geliyor.

Vergi sonrası sonuç 1.576 milyon SEK'e (-864) yükseldi ve bu da hisse başına 0,97 SEK'e (-0,53) karşılık geldi.

Kur etkisinden arındırılmış ticaret stoku bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldı. İsveç kronuna dönüştürüldüğünde ticari stok yüzde 12 düşüşle 37.358 m SEK (42.495) oldu.

Dördüncü çeyrekte işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı yüzde 41 artarak 9.207 milyon SEK'e (6.524) ulaştı.

H&M grubunun satışları 1 Aralık 2023 – 29 Ocak 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yerel para biriminde yüzde 4 azaldı.

Karşılaştırılabilir para birimindeki yatırım harcamalarının 2024 yılı için 11-12 milyar SEK (9,0) tutarında olması planlanıyor; bu da 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk bir artışa karşılık geliyor.

Yönetim kurulu, 2024 yıllık genel kurul toplantısına, hisse başına 6,50 SEK tutarındaki değişmeyen olağan temettü miktarının iki taksit halinde ödenmesini teklif ediyor.

Yönetim kurulu ayrıca yıllık genel kurul toplantısından, yönetim kurulunun grubun kendi B hisselerini geri satın almayı seçmesine olanak tanıyan genel bir yetki isteyecek.

CEO Helena Helmersson; "Faaliyet karı, daha güçlü brüt kar marjı, maliyet ve verimlilik programı ve iyi maliyet kontrolünden olumlu etkilendi. H&M grubu, şirketin iddialı iklim hedeflerine yönelik önemli adımlar atıyor. İlk sonuçlar, sera gazı emisyonlarının 2019 temel çizgisine kıyasla 2023'te yüzde 20'den fazla azaldığını gösteriyor." dedi.





















