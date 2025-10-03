"Hobiler Liderliği Güçlendiriyor"

Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, yoğun iş temposuna rağmen kendine vakit ayıran bir yönetici. İş hayatındaki disiplini, kişisel yaşamına da yansıyor. Hafta sonu sabahları ya da iş günlerinde akşam saatleri onun için yalnızca bir mola değil zihinsel yenilenme ve odaklanma anları. Çapan, “Günümüz yöneticisinin sadece mesleki bilgiyle değil çok boyutlu düşünme, duygusal denge ve ilham verme kapasitesiyle öne çıkması gerekiyor” diyerek iş dışı yaşamında üretken olmanın önemine vurgu yapıyor.

Hobileri arasında drone uçurmak, motosiklet sürmek ve son dönemde bateri çalmak öne çıkıyor. Hepsinin farklı bir odaklanma ve disiplin alanı sunduğunu söyleyen Çapan’a göre dikkat gerektiren bu uğraşlar, zihni boşaltırken aynı zamanda karar verme reflekslerini de güçlendiriyor. Özellikle motosiklet sürüşünün iş hayatındaki risk analizi, kriz yönetimi ve stratejik planlamayla benzer yönleri olduğuna dikkat çekiyor. Hobiler aracılığıyla hem zihinsel dengeyi koruduğunu hem liderlik reflekslerini güçlendirdiğini düşünen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan’la iş dışı yaşamın yöneticiliğe katkılarını konuştuk:

Haftalık programınızda kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Yoğun tempoya rağmen haftalık ajandamda kendime vakit ayırma konusunda disiplinliyim. Genellikle hafta sonları sabah saatleri ya da iş günlerinde erken akşam saatleri hobilerim için ayrılmış zaman dilimlerim. Günlük iş planımı yaparken yalnızca toplantı ve operasyonel işlere değil zihinsel iyileşmeye de zaman ayıracak bir yapı oluşturmaya çalışıyorum. Bu rutine sadık kalmak, yalnızca hobilere değil sürdürülebilir performansa da katkı sağlıyor.

Yoğun iş temposu arasında zihninizi boşaltmak ve dinlenmek için başvurduğunuz yöntemler neler?

Zihinsel yorgunluğu atmak ve enerjimi yeniden toparlamak için en etkili yöntemlerden biri, dikkatimi bambaşka bir uğraşa yönlendirmek. Drone kullanırken video çekmek de benim için oldukça etkili. Çünkü sessiz, dikkat gerektiren ve anlık düşüncelerden uzaklaştıran bir deneyim sunuyor. Motosiklet sürmek ise doğayla fiziksel olarak temas etme şansı veriyor. Her iki hobi de zihni “yeniden başlatmak” için farklı ama birbirini tamamlayan yollar sunuyor. Tüm bunlara ek olarak son zamanlarda müzikle daha yakından ilgilenmeye başladım. Özellikle son zamanlarda bateri çalmak hem zihinsel hem fiziksel olarak rahatlamamı sağlıyor. Günün yoğun temposundan uzaklaşıp yalnızca sese ve harekete odaklanmak, adeta meditatif bir alan yaratıyor. Bu süreç, enerjimi dönüştürmeme ve dengelememe yardımcı olurken aynı zamanda yaratıcı bir ifade alanı da sunuyor. Müzik sayesinde odaklanma becerimin de arttığını hissediyorum.

İş dışında üretken kalmanın bir yöneticiye katkısı sizce nedir?

Günümüz yöneticisinin sadece mesleki bilgiyle değil çok boyutlu düşünme, duygusal denge ve ilham verme kapasitesiyle de öne çıkması gerekiyor. İş dışında üretken kalmak, bu kapasiteyi sürekli besleyen bir alan oluşturuyor. Yeni bir hobi öğrenmek, bilinmezlik karşısında cesaretli olmayı, sabrı, sonuç odaklılığı, karar alma refleksini geliştiriyor. Kısacası tutkular sadece bir boş zaman uğraşı değil aynı zamanda liderlik kaslarını geliştiren birer antrenman alanı.

Motosikletle tanışma hikayeniz nedir? Sizi bu tutkuya çeken şey neydi?

Motosikletle üniversite yıllarında tanıştım. Aslında bu merak, arkadaş çevrem sayesinde başladı. Bir grup arkadaş aynı anda motosiklet alıp sürmeye karar verdik. Başlangıçta tamamen sosyal bir aktivite olarak hayatıma girdi ama zamanla kalıcı bir yer edindi. Ama Amerika’da motosiklet sürmek, kuralların kapsayıcı ve sürücülerin bilinçli olması sayesinde elbette daha güvenli.

Hangi marka ve model motosiklet kullanıyorsunuz?

Hep yarış motorlarını tercih ettim. İlk satın aldığım model, Suziki RF 600’dü. Şimdi Aprilia RS 660 kullanıyorum. Dengeli bir güç dağılımı var. Tabii yüksek performans ve güven de etkili faktörlerden. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde virajlarda kontrollü manevra yapabiliyorsunuz Ergonomik ve konforlu oluşunu da seviyorum.

Motosiklet sizin için daha çok bir özgürlük aracı mı, yoksa meditasyon alanı mı?

Her ikisi de. Yol açıkken rüzgarla baş başa kalmak kadar insanı sakinleştiren bir şey yok. O anlarda sadece yol, motor sesi ve düşünceleriniz var.

Yola çıkmadan önce yaptığınız hazırlıklar nedir?

Güzergah planlaması, hava ve yol durumunun kontrolü, motosikletin teknik kontrolleri gibi hazırlıkların ardından yola çıkıyorum. Genellikle de yalnız sürmeyi tercih ediyorum.

Motosiklet sürmenin iş hayatınızla benzeyen yanları nedir?

Motosiklet sürerken çevresel faktörleri sürekli analiz etmeniz, riskleri öngörüp anlık kararlar almanız gerekir. Bu da iş dünyasında özellikle stratejik yönetim, kriz yönetimi ve hızlı karar alma gibi alanlarla birebir örtüşen bir zihinsel refleks oluşturuyor. Yolda olmak, tıpkı bir yöneticinin karşılaştığı belirsizlikler gibi sizi sürekli tetikte tutar. Risk yönetimi kavramı hem fiziksel hem zihinsel olarak pratiğe dönüşüyor. Bu nedenle motosiklet, bir yandan özgürlük sunarken diğer yandan liderlik reflekslerini canlı tutan bir alan da sunuyor.

Bu hobiniz hayatınızın başka alanlarını da etkiledi mi?

Türkiye’deki trafik konjonktürünün farklılığı bu noktada etkileyici bir faktör oluyor. Motosiklete ve motosiklet kullananlara bakış açısı, trafikte yaşanabilecek olası riskler bu keyfin yaşamın her alanına yansımasına engel oluyor. Hafta sonları keyifli zaman geçirmenizi sağlayan bir hobi olarak kalıyor.

TOP GUN’LA BAŞLAYAN HAYAL

MODEL UÇAK TUTKUSU

Uçaklara ilgi duyma hikayem, benimle aynı jenerasyonda olan çoğu kişi gibi Top Gun filmini izlememle başladı. Filmi izledikten sonra pilot olmak en büyük hayalim oldu. Ama bu mümkün olmayınca ben de model uçaklara yöneldim. Amerika’da bir çiftlik evinde yaşıyordum. Bu nedenle model uçak uçurmak için çok uygun bir alana sahiptim.

İLK DENEMELER

İlk aldığım Phoenix Trainer 60ARF modeliydi ve tek başına kurulumunu yaptım. Ama ne yazık ki ilk denememde uçak yere çakılarak kullanılmaz hale geldi. Hemen gidip ikinciyi aldım. Bu sefer bir kulübe gidip bu işi bilenlerle tanıştım. Onları izleyerek ve onlardan öğrenerek kendimi bu alanda geliştirdim.

EN KEYİFLİ KISIM

Bu işin en çok keyif aldığım kısmı uçağı uçurmak. Kurulum gerçekten çok zaman, sabır ve bilgi gerektiren zorlu bir süreç. Bu sürecin üstesinden gelebilmemim tek nedeni, sonrasında ulaşacağım uçurma keyfinin beklentisi. Amerika’da yaşarken 7 parçadan oluşan bir koleksiyonum vardı. Ama Türkiye’ye dönerken yanımda getiremeyeceğim için hepsini aileme ve dostlarıma hediye ettim. Döndükten kısa bir süre sonra da drone’lara ilgi duymaya başladım.

“İÇ MOTİVASYONUMU DAHA İYİ ANLADIM”

SABIR, DİKKAT VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Model uçak hobisi bana özellikle sabır, dikkat ve süreç yönetimi gibi beceriler kazandırdı. Her modelin montaj süreci, aslında küçük bir proje yönetimi gibi ele alınıyor: Planlama, teknik uygulama ve test aşamaları... Bu yönüyle iş hayatındaki proje yönetimiyle birebir örtüşüyor. Zihinsel olarak odaklanmayı geliştirmesi ve rutin iş stresinden uzaklaştırması ise bu hobiyi sadece keyifli bir uğraş olmaktan çıkarıp ciddi bir dengeleme aracı haline getiriyor. Ama diğer yandan eğlenceli zaman geçirmek de kesinlikle büyük bir artı benim için.

KARAR VERME, ÖNGÖRÜ, SOĞUKKANLILIK

Sabır, stratejik düşünme ve uzun vadeli bakış açısı, model uçak yapım sürecinden edindiğim beceriler. Karar verme, öngörü ve soğukkanlılık ise motosikletle geliştirdiğim yönlerim. Ayrıca bu hobiler sayesinde kendi iç motivasyonumu daha iyi tanıdım. Bir lider olarak başkalarının iç dinamiklerini anlayabilmek için, öncelikle kendi zihinsel yapımı keşfetmem gerektiğini fark ettim. Bu farkındalık, ekip yönetiminde de daha empatik ve sonuç odaklı bir yaklaşım geliştirmemi sağladı.