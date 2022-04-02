Hollanda Başbakanı Rutte: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanlarda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

2.04.2022 09:31:000
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Hollanda Başbakanı Rutte: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Rutte, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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