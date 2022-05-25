Hollandalı şirketten Türkiye'ye yeni yatırım

İlaçtan kozmetiğe, inşaattan boya ve plastiğe, tekstilden gıdaya kadar pek çok alandaki özel kimyasal ve gıda bileşenlerini 6 kıtada 50’yi aşkın ülkedeki yaklaşık 56 bin müşterisine ulaştıran Hollanda merkezli kimya şirketi IMCD, Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 18 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, İstanbul’daki üçüncü laboratuvarını kozmetik sektörünün hizmetine sundu. 3,4 milyon Euroluk cirosuyla alanında dünya lideri unvanını taşıyan IMCD, kozmetik alanında hem iç pazarda hem de bölge ülkelerde artan talebi göz önünde bulundurarak, Türkiye’deki yatırımlarını genişletme kararı aldı.

Türkiye’de 2.000’i aşkın müşterisine sektör trendlerine uygun, yenilikçi formülasyonlar ile geniş bir ürün portföyü sunan şirketin Türkiye’de kozmetik haricinde, boya, yapı kimyasalları ve gıda laboratuvarı da bulunuyor.

Müşterilerine yeni ürün geliştirmede destek olacak

Son dönemde Türkiye’de şirket satın alımları ile de dikkat çeken IMCD, bu yatırımlarıyla hem ekonomiye hem de müşterilerine katma değer yaratmayı sürdürürken, açtığı kişisel bakım ve kozmetik laboratuvarı ile Türkiye kozmetik sektörünün büyümesine de destek verecek. Laboratuvar, Türkiye’de ürünlerini geliştirmek ya da yeni ürün oluşturmak isteyen kozmetik sektörüne açık olacak.

“Yatırım ve satın alımlarımızla kişisel bakım pazarında IMCD Türkiye’nin ayak izini güçlendirdik”

Genel faaliyet alanlarında Türkiye’de 2 bini aşkın şirkete hizmet verdiklerini, kozmetik sektörü özelinde ise, 300 üreticiyle çalıştıklarını kaydeden IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kişisel bakım ve kozmetik sektörü, yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 büyüme oranı ile Türkiye’de en dinamik ve en çok gelecek vaat eden pazarlardan biri konumunda. Türkiye’nin genç nüfusu, gelişmiş sanayisi ve coğrafi konumunun avantajı hem ihracat hem de yerel talep karşısında sürdürülebilir büyüme imkânı sağlıyor. Bu nedenle güçlü yerel firmaların yanı sıra, çok uluslu kozmetik firmaları da üretim ve satış operasyonları için Türkiye’yi tercih ederek, lisans anlaşmalarını, fason üretimlerini ve ortak girişimlerini burada sürdürüyor. Sadece iç pazarda değil, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya bölgelerinin tam ortasında yer alması bakımından, Türkiye’deki büyümeye ve potansiyele güveniyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız büyüme yatırımlarına son olarak Ejder Kimya’nın kişisel bakım bölümünü de ekleyerek liderliğimizi güçlendirdik. Bu satın alma kişisel bakım pazarında IMCD Türkiye’deki ayak izini güçlendirmek için çok sağlam bir adım oldu. İstanbul’da faaliyet gösteren boya, yapı kimyasalları ve gıda laboratuvarımıza ek olarak açtığımız kişisel bakım ve kozmetik laboratuvarımız sayesinde hem müşterilerimize hem de tedarikçilerimize daha geniş kapsamlı bir hizmet sunma imkanına kavuşacağız.”

“Türk kozmetik sektörüne destek olacak bu merkezi açmamızın üç ana amacı var” diyen Zakuto, bu amaçları ise şöyle sıraladı: “Birincisi, bu alandaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını, projelerini göz önünde bulundurarak, onlara daha iyi teknik destek verebilmek. İkincisi global trendleri, gelişmeleri sektöre aktarabilmek, bu doğrultuda ürünler sunabilmek. Üçüncüsü ise, uygulama yaparak hem hammaddelerimizi daha iyi analiz etmek hem de satış ekibimize teknik eğitim verebilmek.”

Kozmetikte trendler doğal formüllere kayıyor

Kozmetik sektöründe global trendlerin doğal formüllere kaydığını ifade eden Zakuto; “Bu açıdan sektörün Türkiye’de yatırımcı için cazip bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü trendler ve renkler her yıl değişiyor. Örneğin son yıllarda vegan ve gluten free hammadde talebinde artış var. Daha doğal formüller, sürdürülebilir ve doğa dostu ürünler ön planda” şeklinde konuştu.

“50’yi aşkın ülkede edindiğimiz tecrübeyi Türk kozmetik sektörünün hizmetine sunacağız”

Dünya çapında 3.700 kişilik güçlü teknik ve ticari uzman ekiple müşterilerine en iyisini en güvenilir şekilde sunmak için çalıştıklarını belirten Zakuto, şöyle devam etti:

“Sorumluluğumuzun bilinciyle kaliteden asla ödün vermeden, dünya ölçeğinde kurumsal üreticilerle işbirliği yapıyoruz. Yenilikleri takip ediyor, bünyemizdeki laboratuvarlarda yeni formülasyonlar geliştiriyor ve sanayiye her gün yeni çözümler sunuyoruz. Kozmetik laboratuvarımız ile AR-GE’mizin yanı sıra, zengin ürün gamı ve tecrübemizi müşterilerimizin kullanımına açıyoruz. Konusunda uzman ekiplerimiz, ihtiyaç duymaları halinde müşterilerimizin ürünlerini geliştirmelerine de yardımcı olacak. Böylece 50’ye yakın ülkedeki 56 bini aşkın müşterimizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Türkiye’deki müşterilerimize açacağız.”

Kozmetik laboratuvarında tedarikçi ve müşterileri ile birlikte ortak workshoplar veya özel çalışmalar da yapacaklarını da belirten Zakuto, IMCD’yi 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren lider ve öncü şirket yapan bu yaklaşımın temelinde ise, ileriyi görmek ve devamlı gelişmenin yattığını vurguladı.