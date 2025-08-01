Honda Türkiye'de motosiklet fabrikası kuruyor: Adresi duyurdu

Artan talep sonrası harekete geçen Honda Türkiye, 2026’da üretime başlayacak yeni tesis için 20 milyon dolarlık yatırım yapacak. Tesis yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.

1.08.2025 09:31:140
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Honda Türkiye'de motosiklet fabrikası kuruyor: Adresi duyurdu

Honda Türkiye A.Ş. (HTR), motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel satışlarını artırmak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet üretim tesisi kurma kararı aldı.

COVID-19 pandemisi sonrası kişisel ulaşım ve teslimat gibi ticari kullanımlarda artan talep, Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında 162 bin adetle yıllık satış rekoruna ulaştı.

Yeni fabrikanın 2026 yılının ortasında üretime başlaması planlanıyor. Başlangıçta yıllık 100.000 motosiklet üretim kapasitesiyle çalışacak olan tesisin ilerleyen yıllarda kapasitesinin 200.000 adede çıkarılması hedefleniyor. Makine ve ekipman dahil toplam yatırım tutarı yaklaşık 20 milyon dolar olarak açıklandı. Tesisin yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Honda Türkiye, bu yatırımla yerel üretim faaliyetlerini güçlendirmeyi ve Türkiye motosiklet sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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