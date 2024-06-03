Horoz Lojistik halka arz sonuçları belli oldu

Borsa İstanbul'da halk arz edilen son şirketler arasında Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. yer alıyor. Horoz Lojistik halka arz sonuçları belli oldu.

3.06.2024 12:11:100
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Horoz Lojistik halka arz sonuçları belli oldu

Horoz Lojistik halka arz sonuçları belli oldu. Halka arzda toplamda 1.689.224 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplanmıştı. Bugün halka arz sonuçları açıklandı. Halk arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşti. İşte Horoz Lojistik halka arz sonuçları:

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ SONUÇLARI

KAP'a yapılan bildirimde halk arz sonuçlarının detayları şöyle paylaşıldı:

-Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin (“Horoz Lojisitk’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

-Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

-Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

-Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

-Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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