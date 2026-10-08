Howden Türkiye’de üst düzey atama

Howden Türkiye, risk danışmanlığı yapılanmasını güçlendiriyor. Howden Türkiye ekibine katılan Burcu Nasuhoğlu, Kıdemli Risk Danışmanlığı Direktörü olarak bu yapılanmanın gelişimine katkı sağlayacak. Yeni dönemde, Nasuhoğlu’nun bilgi birikimi ve deneyimiyle Howden Türkiye’nin işletmelere yönelik risk danışmanlığı ve sigorta brokerliği hizmetlerinin geliştirilmesi; kurumların değişen ve çeşitlenen risklerinin bütünsel bir yaklaşımla ele alınması ve bu alandaki danışmanlık kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Burcu Nasuhoğlu’nun deneyimi risk danışmanlığı alanındaki yetkinliklerimize önemli katkı sağlayacak”

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Howden Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, şunları söyledi: “İşletmelerin karşı karşıya olduğu riskler giderek çeşitlenirken bu risklerin doğru şekilde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi kurumların sürdürülebilir büyümesi açısından giderek daha fazla önem kazanıyor. Howden olarak sigorta brokerliğindeki uzmanlığımızı risk danışmanlığı yetkinliklerimizle bir araya getirerek müşterilerimize bütünsel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Burcu’nun uzun yıllara dayanan bankacılık ve risk yönetimi deneyiminin; özellikle operasyonel ve finansal olmayan riskler, iklim ve sürdürülebilirlik riskleri ile kurumsal risk yönetimi ve itibar riski alanlarındaki bilgi birikiminin bu hedefimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisinin aramıza katılmasıyla Risk Danışmanlığı alanındaki yetkinliklerimizi güçlendirirken müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık çözümlerimizi de geliştirmeye devam edeceğiz.”

Atamayla ilgili görüşlerini paylaşan Jonathan Humphries, Howden Group Finansal Kuruluşlar Risk Danışmanlığı Başkanı, şunları söyledi: “Burcu, risk yönetimi alanındaki kapsamlı deneyimi ve sektördeki güçlü uzmanlığıyla ekibimize önemli bir değer katacaktır. Kendisinin aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Burcu, bankalar ve diğer kuruluşların risk yönetimi yatırımlarından en yüksek faydayı elde etmelerine, kurumsal dayanıklılıklarını güçlendirmelerine ve sigorta çözümleri aracılığıyla risklerini daha etkin yönetmelerine destek olacak çalışmalarımıza liderlik edecektir.”

“Kurumların değişen risk gündemine yönelik çözümler geliştirmeye odaklanacağım”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Burcu Nasuhoğlu ise şu ifadelere yer verdi: “Uzun yıllar finans sektöründe risk yönetiminin çeşitli alanlarında edindiğim deneyimin ardından Howden Türkiye ekibine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kurumların risk gündemi bugün operasyonel risklerden iklim ve sürdürülebilirlik risklerine, bilgi sistemlerinden

itibar ve üçüncü taraf risklerine kadar geniş ve birbiriyle bağlantılı bir yapıya sahip. Bu nedenle, risklerin yalnızca ayrı başlıklar altında değil, işletmelerin stratejileri ve iş yapış biçimleriyle birlikte bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasının önemli olduğuna inanıyorum. Yeni görevimde, yıllar içinde edindiğim risk yönetimi deneyimini Howden’ın sigorta ve risk alanındaki uzmanlığıyla bir araya getirerek, kurumların ihtiyaçlarına yönelik katma değerli danışmanlık çözümleri geliştirmeyi ve Howden Türkiye’nin bu alandaki büyümesine katkı sunmayı hedefliyorum.”

Risk yönetiminde 26 yılı aşkın deneyim

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Burcu Nasuhoğlu, profesyonel kariyerine 1999 yılında bankacılık alanında başladı. Kurumsal ve konsolide risk yönetimi, kredi riski ve finansal olmayan riskler alanlarında farklı sorumluluklar üstlendi. Nasuhoğlu, 2011-2025 yılları arasında Finansal Olmayan Riskler Birim Müdürü olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca operasyonel risk yönetimi çerçeveleri, operasyonel risk sermaye modelleri, stres ve senaryo analizleri, itibar riski, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği riskleri ile bilgi sistemleri risk yönetimi alanlarında kapsamlı deneyim kazanan Nasuhoğlu; iştirak riskleri ve sigorta yoluyla risk transferi çalışmalarında da çeşitli sorumluluklar üstlendi. Ayrıca kariyeri boyunca sektörel düzenlemelerin geliştirilmesine katkı sağlayan çeşitli çalışma gruplarında görev aldı.