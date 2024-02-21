HSBC 30,3 milyar dolarlık rekor kâr açıkladı

HSBC, 2023 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl bankanın gelirleri yüzde 30 artışla 66,1 milyar dolara çıktı.

21.02.2024 11:33:150
Paylaş Tweet Paylaş
HSBC 30,3 milyar dolarlık rekor kâr açıkladı

İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC'nin geçen yılki vergi öncesi kârı, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak, 2022'ye göre yüzde 78 artarak 30,3 milyar dolarla rekor kırdı.

HSBC, 2023 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl bankanın gelirleri yüzde 30 artışla 66,1 milyar dolara çıktı. Bankanın vergi öncesi kârı ise yüzde 78 yükselişle 30,3 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Rekor vergi öncesi kârın analistlerin 34,1 milyar dolar beklentisinin altında kalması dikkati çekti.

Vergi öncesi kârın beklentinin altında kalmasında, HSBC'nin iştiraki Çinli finans kuruluşu Bank of Communications'daki (BoCom) yatırımına ilişkin değer düşüklüğü de etkili oldu. Bankanın vergi sonrası kârı ise 8,3 milyar dolar artarak 24,6 milyar dolara yükseldi. Yüksek faiz oranları, bankanın geçen yıl gelir ve kâr artışının itici gücü oldu.

Banka yönetim kurulu, hisse başına toplamda 0,61 dolar tutarında yıllık temettüyü onaylarken, 2 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alımı başlatmayı planladığını da açıkladı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hayat Kimya'dan voleybola destek

Hayat Kimya'dan voleybola destek

Ünlü iş insanı: Evde tarih ve matematik çalışıyorum

Ünlü iş insanı: Evde tarih ve matematik çalışıyorum

Mondi Corrugated Türkiye CEO’su: Seyahat, perspektifimi genişletiyor

Mondi Corrugated Türkiye CEO’su: Seyahat, perspektifimi genişletiyor

Ağaoğlu CEO’su Burak Kutluğ: Su gibi akmayı öğrenmeye çalışıyorum

Ağaoğlu CEO’su Burak Kutluğ: Su gibi akmayı öğrenmeye çalışıyorum

CEO'ların kış bakım reçeteleri

CEO'ların kış bakım reçeteleri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden "Mezopotamya'dan Ege'ye Konseri"

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden "Mezopotamya'dan Ege'ye Konseri"

Yorum Yaz