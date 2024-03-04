HSBC Premier Sohbetleri: Yeni Teknolojiler & Sürdürülebilirlik

Capital ve Ekonomist dergilerinin HSBC ile birlikte düzenlediği “HSBC Premier Sohbetleri”nin yenisi 27 Şubat’ta “Yeni Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik” ana başlığında gerçekleşti.

4.03.2024 13:26:570
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HSBC Premier Sohbetleri: Yeni Teknolojiler & Sürdürülebilirlik

Capital ve Ekonomist dergilerinin HSBC ile birlikte düzenlediği “HSBC Premier Sohbetleri” iş dünyasını bir araya getirdi. Etkinlikte “Yeni teknolojiler ve Sürdürülebilirlik” başlığı altında ikiz dönüşüm, mobilite, akıllı şehirler, yenilenebilir enerjinin geleceği, şirketleri dönüştüren ve verimlilik sağlayan teknolojiler masaya yatırıldı.


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