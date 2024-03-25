HSBC Türkiye Genel Müdürü: Sermaye kârlılığı, enflasyonun altında kalacak.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ile sektörün 2024 görünümünü yılın fırsat ve risk alanlarını, bankanın bu dönem stratejisini konuştuk...

25.03.2024 17:09:350
Paylaş Tweet Paylaş
HSBC Türkiye Genel Müdürü: Sermaye kârlılığı, enflasyonun altında kalacak.

HSBC Türkiye Genel Müdürü SELİM KERVANCI, “can acıtıcı seviyede” bulduğu faizler nedeniyle bu yıl kredilerde talep beklemiyor. “Bu faiz seviyesinde krediye olan talep, hem tüketici hem ticari kredilerde azalacak” diyen Kervancı, marjlardaki daralma, aktif kalitesindeki bozulma olasılığı ve banka gelirlerindeki baskı nedeniyle 2024’te sermaye kârlılığının enflasyonun altında, yüzde 30’larda olacağını öngörüyor.

Elçin Cirik / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, bu yıl sonunda kredi büyümesinin kurdan arındırılmış şekilde yüzde 30 olacağını öngörüyor. Mevduat tarafındaysa yine kurdan arındırılmış şekliyle yüzde 50 büyüme beklediğini dile getiren Kervancı, ihracat odaklı bir politika izlendiği için sadece ihracatçı tarafında kredilerde artış olacağını, iç tüketime yönelik iş yapan alanlarda kredi talebinin sabit gideceğini düşünüyor. 

Bu yıl bankaların aktif kalitesinde de dikkatli olması gerektiğini düşünen Kervancı, “Faizlerin geldiği noktada hem kredi tarafında talep azalacak hem şirketler bu seviyelere ne kadar alışacak, ne kadar başa çıkabilecek noktası önem kazanacak” diyor. 

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

'KOBİ'ler kredi kartı resmini Whatsapp'tan atmaktan vazgeçmeli'

'KOBİ'ler kredi kartı resmini Whatsapp'tan atmaktan vazgeçmeli'

Uçantay'ın hedefi oyuncaklı şeker sektöründe liderlik

Uçantay'ın hedefi oyuncaklı şeker sektöründe liderlik

İş dünyası seçim sonrasından umutlu

İş dünyası seçim sonrasından umutlu

Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi

Piyasalarda gün ortası: BIST100'de yükselen 9 hisse

Piyasalarda gün ortası: BIST100'de yükselen 9 hisse

Yorum Yaz