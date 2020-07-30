Huawei, Samsung'u geçti

Pazar araştırma kuruluşu Canalys’in verilerine göre, ikinci çeyrekte Çin’de tüketimin toparlanmaya başlaması ile Huawei Technolohies Co. Samsung Electronics’i küresel akıllı telefon pazarında geride bıraktı.

Çin’in en büyük teknoloji şirketi geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5 daha az olmak üzere Nisan ve Haziran ayları arasında 55.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Samsung’da ise daha keskin bir azalma yaşandı. Şirket, Canalys’in tahminlerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla, yüzde 30 daha az 53.7 milyon satış gerçekleştirdi.

Ayrıca araştırmaya göre, dokuz yıldan bu yana ilk kez bir çeyrekte Apple Inc. ve Samsung dışında bir marka küresel akıllı telefon piyasasına liderlik etti.

Canalys Kıdemli Analirti Ben Stanton , “Bu çok az insanın bir sene önceden tahmin edebildiği mükemmel bir sonuç. Eğer Kovid-19 pandemisi yaşanmasaydı bu durum gerçekleşmezdi. Huawei Çin’n ekonomik toparlanmasından tam avantaj elde etti.” dedi.

Huawei’nin ihracatı ikinci çeyrekte yüzde 27 gerilerken, Çin içinde hacimler yüzde 8 yükseldi.