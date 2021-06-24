HUAWEI Türkiye yeni ürünleri tanıttı

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao yeni ürünlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“HarmonyOS, kulaklıklar, otomobil ana üniteleri, akıllı TV’ler ve cep telefonlarına kadar birçok cihaz formu arasında sorunsuz bir etkileşimi destekleyecek. Farklı akıllı cihazları tek bir süper cihaz olarak ele alan, tüm cihazların ortaklaşa çalıştığı, yepyeni bir ekosistem sunuyoruz. COVID-19, tüm topluma ve sektöre öngörülemeyen zorluklar getirdi ancak müşteri ekosistemimiz için yenilikçi ürünler sunmaktan asla vazgeçmedik. MatePad 11, FreeBuds 4, Watch 3 Serisi tüketicilerimiz için pazara değer katmaya hazır.”

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı da şirketin pazara sunduğu yeni ürünlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Dağıtılmış teknolojiden yararlanan MatePad 11, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen bir süper cihaza dönüşerek akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar uzanan bir skalada diğer cihazların yeteneklerini kullanabilir. Yeni nesil MatePad 11 ise güçlü Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 çip seti, yüzde 90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 10,9 inç 120 Hz FullView ekran ile donatıldı. Geliştirilmiş App Multiplier ve çoklu pencere özellikleri, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor.”

Yeni ürünler

Verilen bilgiye göre, yenilikler, Huawei’nin tablet uygulamalarında yatay kullanımın geliştirilmesini de destekliyor.

Daha fazla etkileşime sahip ikinci nesil Huawei M-Pencil 2 de şirketin tanıttığı ürünler arasında yer aldı. 24 Haziran-12 Temmuz’da Huawei online mağaza üzerinde ön satışta olacak MatePad 11, 4 bin 299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4 bin 999 TL fiyat etiketleriyle sunuldu. Ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim de uygulanıyor.

Huawei FreeBuds 4, Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisiyle geliyor. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan Huawei FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme seviyesini belirliyor. Üst düzey gürültü engelleme deneyimiyle yüksek ses kalitesi sunan yeni Huawei FreeBuds 4, çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip bulunuyor.

Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla algılamasını sağlayan bu özellik, endüstrinin ilk açık-fit kulak içi ürünü olma özelliğini de barındırıyor.

24 Haziran-5 Temmuz’da Huawei online mağaza üzerinde ön satışta olacak FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatı ve Huawei Band 4 hediyesiyle tüketiciler ile buluştu. Ayrıca 50 TL ön ödemeye, 100 TL ek indirim de uygulanıyor.

Huawei Watch 3 Serisi, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi tarafından destekleniyor ve bağımsız bir cihaz gibi konumlanarak akıllı telefon seviyesinde güçlü bir performansa imza atıyor. Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, Huawei giyilebilir cihazlarının değişmez temel özellikleri arasında yer alıyor. Yeni seride kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunan Huawei, Watch 3 Serisi’nde vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü ile fark yaratıyor.