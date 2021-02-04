“Huawei'yi kara listeden çıkarmak için neden görmüyorum”

ABD’nin yeni ticaret bakanı adayı Gina Raimondo, Huawei’i kara listeden çıkarmak için bir sebep görmediğini açıkladı.

ABD Kongresi'nde bakanlık atama süreci devam eden Ticaret Bakanı adayı Gina Raimondo, Trump yönetimi tarafından kara listeye alınan Çinli Huawei'nin listeden çıkarılması için bir neden görmediğini söyledi.

ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçi Senatörlerin sorularını yanıtlayan Raimondo, "Anladığım kadarıyla bu şirketler ordu bağlantıları nedeniyle ulusal güvenlik tehditi oluşturduğu için listeye alındılar. Şu an listeden çıkarılmaları için neden görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi Huawei Technologies ve ZTE Corp gibi Çinli şirketleri Çin ordusu ile bağlantılı oldukları iddiası ile kara listede tutuyor.