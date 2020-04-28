Hürriyet Emlak’tan tüm emlak ofislerine 10 milyon TL’den fazla destek

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sektör gibi işlerin yavaşladığı emlak sektörüne büyük bir destek paketi açıklayan Hürriyet Emlak, “Büyük destek paketiyle” sektöre sağladığı katma değeri daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Marka, hem mevcut üyelerin hem de üye olmak isteyen tüm gayrimenkul danışmanlarının faydalanabileceği yeni kampanyası ile 2 ay hiçbir ücret almadan ilan listeleme fırsatı sunuyor. 15.000’i aşkın emlak ofisinin katılımı beklenen kampanya sayesinde, Hürriyet Emlak sektöre 10 milyon TL’den fazla destek sağlayacak.

"Elimizi taşın altına koyuyoruz"

Sektörde bir ilk olan destek paketinin detaylarını açıklayan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının emlak ofislerinin çalışma koşullarını etkilemesiyle birlikte hızla harekete geçerek tüm müşterilerimize 1 ay ücretsiz ekstra kullanım hakkı tanımlamıştık. Şimdi destek paketimizi daha da genişletiyoruz ve 2 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden Hürriyet Emlak’tan faydalanmalarını sağlıyoruz. Hem mevcut hem de bizimle çalışmaya yeni başlayacak müşterilerimize sunduğumuz bu fedakarlıkla pazarda talebin daraldığı bir dönemde elimizi taşın altına koyuyoruz. Çünkü sektörde 14 yıldır hizmet veren ve tek çalışma odağı emlak sektörü olan lider ilan platformu olarak iş ortaklarımızın yanında olmak bize düşer. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde hem iş ortaklarımızın hem de yeni müşterilerimizin işlerini biraz da olsa hareketlendirmeyi hedefliyoruz. 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak yeni kampanyamız, 15.000’den fazla emlak ofisine ciddi bir tasarruf imkanı yaratıyor, 2 ay ücretsiz üyelik kampanyamız ile sektöre 10 milyon TL’den fazla tasarruf imkanı sağlıyoruz” dedi.

Kısa sürede destek paketinin yoğun ilgi gördüğünün altını çizen Tandoğan, “13-17 Nisan arasında yirmi binden fazla üyemiz çağrı merkezimiz tarafından arandı ve kampanya hakkında bilgilendirildi. Gelen çağrı trafiğimiz ise kampanyamızın başladığı 13 Nisan ile 15 Nisan arasında 2.5 kat artış gösterdi ve ilan sayımız daha ilk günden yüzde 10 arttı. Sosyal medya hesaplarımız yüzlerce teşekkür yorumuyla doldu. Emlak ofisinin önemli oyuncuları olan derneklerden, TEMFED’den, emlak odalarından ve zincir ofislerden tebrikler alıyoruz.” dedi.

Tüm emlak ofislerini ve inşaat firmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini açıklayan Zeynep Tandoğan, “Amacımız tüm sektörü çatımız altında buluşturamaya devam etmek. Bu vizyonumuzla yeni projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm Türkiye’ye yayılan saha ekibimiz ve 200 kişiden oluşan kadromuzla emlak sektöründe hayatı kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunmaya devam ediyoruz. 2019 yılında müşteri başına gönderdiğimiz ortalama telefon sayısını ikiye katladık. 2020’nin ilk aylarında ise iki katın üzerine bir %150 daha büyüme gösterdik. Örneğin İstanbul’da her emlak ofisine ortalama ayda 100 civarında telefon gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Satılık konut piyasasında hareketlilik görülüyor

Bir yıllık dönemi kapsayan Mart ayı emlak endeksi verilerinin hem büyükşehirler de hem yurdun genelinde satılık konut piyasasındaki hareketliliği gösterdiğini belirten Tandoğan, “Bugün hepimizin birincil önceliği sağlık, ancak hayatımız biraz daha normale döndükçe uzun zamandır bekleyen talebin harekete geçeceğini öngörüyoruz. Özellikle müstakil ev, şehir dışındaki konutlar ve arsa taleplerinin bugünlerde bile arttığını gözlemlemekteyiz. Son 2 haftadır satılık yazlık aramalarında da neredeyse 2 katına yakın bir artış görüyoruz. Emlak sektörü tekrar hareketlendiğinde buna hazır olmak için çalışmalarımıza hiç durmadan devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hürriyet Emlak, Emlak Endeksi verilerinin satılık konut piyasası fiyatlarındaki yükselişi gösterdiğini vurgulayan Tandoğan, “5 büyük ilde fiyatların en çok yükseldiği şehir yüzde 22 ile Antalya oldu. Antalya’yı İstanbul (%11), İzmir (%11), Ankara (%8) ve Bursa izledi. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ilçeler Sancaktepe (%27), Başakşehir (%21), Büyükçekmece (%21) ve Pendik (%18) oldu. İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Narlıdere (%20), Seferihisar (%20) ve Güzelbahçe (%19) oranında alıcısına kazandırdı. Antalya da diğer büyükşehirler gibi alıcısına kazandırmayı sürdürdü. Konyaaltı (%29), Alanya (%28), Kemer (%23) ve Kepez (%20) Antalya’nın öne çıkan lokasyonlaru oldu” dedi.

Birinci çeyrekte konut satış rakamlarının 2019 yılının birinci çeyreğinin yüzde 33 üstüne çıktığını belirten Tandoğan, “Emlak piyasası mevcut verilere göre koronavirüs salgınından pek fazla etkilenmedi, salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte görülebileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek toparlanma süreci olacak, dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesini ve satış rakamlarının yukarıda kapanmasını bekliyoruz” diyor.

Kısa süre önce teknik altyapımızdan kullanıcı arayüzüne dek tamamen yenilendiklerini açıklayan Zeynep Tandoğan, “İlan girişi 2 dakikaya indirerek hem iş ortaklarımıza hem de son kullanıcıya daha hızlı ve kolay bir deneyim yaşatmaya başladık. Ülkemizde bu sektörünün lideri ve yatırımcıların dünyaya açılan kapısıyız. Gelişen dünya standartlarının arkasında kalmak gibi bir lüksümüz yok” dedi.

Sektör dijitalleşmeye devam edecek

Önümüzdeki dönemde dijital platformların kullanımının daha da artacağını düşündüklerini belirten Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Mert Yılmaz, “Evlerimizden çıkamadığımız bu döneme uyum sağladıkça internet üzerinden gayrimenkul aramaları da artmaya devam edecek. Bu yeni dönemde teknolojiyi ve internet portallarını etkili bir şekilde kullananların önümüzdeki döneme daha çabuk uyum sağlayarak öne çıkacağını düşünüyoruz. Virüs öncesi %92 olan ev arayışının internetten başlama oranı artacak. Emlak ofislerinin tüm kontaklarını ve yönettikleri CRM programları, video görüşme imkanı veren programlar, 360 çekim yapan cihazlar veya bu profesyonel çekimi sağlayabilecek hizmet verenler, dijital imza gibi gelişmeler öne çıkarken ilanlarını yayınlayabilecek portallara yatırım yapanlar dijitalleşme süreçlerine hız kazandıracak” dedi.

Kullanıcı beklenti ve alışkanlıkları değişiyor

Hem sürekli gelişen teknolojik yenilikler hem de içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla kullanıcı beklenti ve alışkanlıklarının da hızla değişmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Biz de bu sürece uyum sağlamak için çalışmayı sürdürüyor tüm iş yönetim süreçlerimizi bu gelişmelere göre düzenliyoruz. Önümüzdeki dönemde video konferans, dijital imza gibi zaman kazandıran uygulamalara olan talep daha da artacak. Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz WhatsApp uygulamamızla gayrimenkul bakanlar emlak ofisleri ile tek tıkla birebir bağlantıya geçebiliyor. Bu sayede hızlıca emlak ofisi yetkilisine ulaşıp sorularını cevaplandırabiliyor ya da canlı video bağlantısı ile merak ettikleri gayrimenkulü hızlıca görebiliyorlar. Yeni uygulamalar artık mekandan bağımsız olarak neredeyse tüm operasyonların gerçekleştirilmesine imkan veriyor. Örneğin, Web Tapu uygulaması ile artık evimizden tapu müdürlüğüne gitmeden internetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlemlerini yapmak mümkün” diyor.

360 derece fotoğrafların, drone çekimlerinin hayatımızdaki öneminin artacağını düşündüklerini söyleyen Mert Yılmaz, “Teknolojiye çok yakın olmayan konut satıcılarının ya da gayrimenkul danışmanlarının video görüşmelerini nasıl yapabileceklerini, dijitalde müşteriyle nasıl bağlantı kurabileceklerini, evlerini nasıl tanıtabileceklerini öğrenmeleri ve hızla geliştirebilmeleri gerekiyor. Yaşadığımız bu olağanüstü günlerin sonunda, sektörün pratiklerinin iyi yönde değişebileceğine inanıyoruz. Burada en büyük faydayı evlerini ya da projelerini internetten en iyi pazarlayanlar görebilecek” şeklinde konuştu.