IBM ve Meta ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

ABD'li teknoloji şirketi IBM ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin sonuçları açıkladı. IBM ve Meta'nın ilk çeyrek gelirleri arttı.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 14,5 milyar dolara çıktı. IBM 2023'ün ilk çeyreğinde 14,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 1,6 milyar dolara yükseldi. IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 927 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 1,02 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,75 dolar olarak kaydedildi.

IBM, HashiCorp'u satın alıyor

IBM'nin yazılım şirketi HashiCorp'u hisse başına 35 dolar nakit karşılığında 6,4 milyar dolara satın alma niyeti duyurulurken, satın almanın 2024 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği bildirildi. IBM Üst Yöneticisi Irvind Krishna, hibrit bulut ve yapay zeka odaklı teknoloji ortamında, şirketin konumunu güçlendirmek için HashiCorp'u satın alma niyetini duyurduklarını ifade ederek, iki şirketin portföylerinin birleşmesinin, müşterilerin artan uygulama ve altyapı karmaşıklığını yönetmelerine ve yapay zeka çağı için tasarlanmış kapsamlı bir hibrit bulut platformu oluşturmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 36,5 milyar dolara ulaştı.

Meta, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 36,5 milyar dolara yükseldi. Meta, 2023'ün ilk çeyreğinde 28,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 36,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı. Meta'nın net karı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 117 artışla 12,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 5,7 milyar dolarlık kar açıklamıştı. Şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde 2,20 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 4,71 dolara yükseldi.

Meta'nın çalışan sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 10 azalışla 69 bin 329'a geriledi. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde de 36,5 ila 39 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi. Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Meta AI'nın yeni sürümünün, dünyanın önde gelen yapay zekasını oluşturmaya yönelik bir başka adım olduğunu belirten Zuckerberg, şirketin uygulamalarında sağlıklı büyüme gördüklerini kaydetti.