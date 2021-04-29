Buna göre, muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi. Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.
Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği ifade edildi.
Genelge görev belgeleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:
Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi Kapsamında;— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) April 29, 2021
📝Görev Belgesi
📝Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi
Belgelerini indirmek ve detaylı bilgi için ⬇️https://t.co/N4WP2WAXEu pic.twitter.com/w9ZRT4ZRZW
GÖREV BELGESİ FİRMA YETKİLİSİNE İMZATILACAK
EKSİK VE YANLIŞ BİLGİ VERENLERE ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ERİŞİLEBİLECEK