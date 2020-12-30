İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi

Yılbaşında kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.

COVID-19 salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasından etkilenmeyen turistlerin, kentlerdeki simgesel özellikleri olan toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen, cadde, bulvar ve meydanlara girişi sınırlandırılacak. Bu kapsamda yabancılar, yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı’na giremeyecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” başlığıyla gönderilen genelgeye göre bu sınırlama, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar sürecek.

Genelgede kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına izin verilmemesi gerektiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir’de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak. Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılacak ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak.

Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.”