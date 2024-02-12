İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort anlattı: Migros'un 3'lü büyüme modeli

Perakende sektöründe 70 yıldır hizmet veren Migros’un önümüzdeki 5 yıllık hedefleri oldukça iddialı. Migros’un icra kurulu başkanı ÖZGÜR TORT, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ulusal perakende şirketi olarak 5 yıl içinde ilave bir Migros daha yaratmayı planladıklarını söyledi.

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]

Capital Ocak 2024 sayısından

Şemsiye marka altında konumlandırdıkları çok markalı yapı ve iştiraklerle bunu sağlamayı hedefliyor. Üçlü büyümenin yeni dönem stratejileri olduğunu belirten Özgür Tort, bu kavram etrafında ciro ve kârda büyümenin yanında sürdürülebilir büyümeye dikkat çekiyor ve “Yeni dönemde sürdürülebilir kârlı büyümeyi başaran şirketler fark yaratacak” diye konuşuyor.

Yol haritası ise belli. Geçmişten bugüne yaptıkları gibi mevcut ana iş kolları olan gıda perakendesi etrafında online kanallarla ve iştiraklerle entegre bir yapı oluşturmak için kolları sıvamış durumda. Bugüne kadar Migros’un gıda perakendesi vesilesiyle temas ettiği müşterilerine, daha farklı hizmetlerle, bütünleşik, entegre bir yapıyla ulaşmayı hedefliyor. Bunun ilk adımı olarak Migros One çatısı altında pek çok markayı bir araya getirdiklerini söyleyen Tort, bütünleşik yapıyı destekleyecek Money Pay, Paket Taxi gibi iştiraklerin de büyümeye etki edeceğini belirtiyor. Burada kendi deyimiyle “3’lü ve güçlü büyüme” olarak adlandırdığı, ciroda ve kârda sürdürülebilir büyümeye de büyük önem veriyor.

Migros’un icra kurulu başkanı Özgür Tort’la yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ