İdari izin yazısı gönderildi: Kamuda bayram tatili 9 gün

Kamu kurumlarında görev yapanlar, Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacak.

19.03.2024 22:53:540
Paylaş Tweet Paylaş
İdari izin yazısı gönderildi: Kamuda bayram tatili 9 gün

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bitcoin kâr satışlarıyla düşüşe geçti

Bitcoin kâr satışlarıyla düşüşe geçti

19 sektörü kapsayan araştırma: Teslimat süresi nasıl değişti?

19 sektörü kapsayan araştırma: Teslimat süresi nasıl değişti?

Kıbrıs gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi oldu

Kıbrıs gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi oldu

Batık şirketin patronuna ömür boyu borsa yasağı

Batık şirketin patronuna ömür boyu borsa yasağı

ILO Raporu: Zorla çalıştırmadan elde edilen kazanç yıllık 236 milyar dolar

ILO Raporu: Zorla çalıştırmadan elde edilen kazanç yıllık 236 milyar dolar

AstraZeneca, Fusion Pharmaceuticals'ı satın alıyor

AstraZeneca, Fusion Pharmaceuticals'ı satın alıyor

Yorum Yaz