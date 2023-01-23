Ekonomi gazetecisi Hande Demirel'in TV programlarında yaptığı söyleşilerden ve bunlar üzerine yaptığı araştırmalardan yola çıkarak hazırladığı İdeal Şirket Yolculuğu adlı kitabı piyasaya çıktı.

Ekonomi Gazetecisi, TV programcısı Hande Demirel, TV programlarında yaptığı söyleşilerden ve bunlar üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalardan yola çıkarak hazırladığı kitabında her kesimden şirket sahipleri ve yöneticilerine, şirketlerini geleceğe taşıyacak bir rehber sunuyor.

Ülkemizin üretim ve iş yapma kültürünü geleceğe taşıyan KOBİ’lerin yeniliklere adapte olabilmesi için dönüşüme yönelik entelektüel ve finansal sermayeye erişimi, kurumsal yönetim anlayışını güçlendirecek bilgi ve veriye ulaşmasına imkan veren İdeal Şirket Yolculuğu/40 Soruda KOBİ DESTEK, finansal okuryazarlığın temellerini, kurumsallaşmayı, iyi bir yönetici olmanın ana unsurlarını biraraya getiriyor, kurumsal yönetimden inovasyon ve sürdürülebilirliğe geniş bir yelpazede şirketlerin gelişim yolculuğuna katkı koyuyor.

Hande Demirel kitabıyla ilgili olarak; 'Dünyaca ünlü yönetim gurusu Jim Collins, “İyiden Mükemmel Şirkete” adlı kitabında çok az insanın mükemmel bir hayat yaşayabildiğine çünkü iyi bir hayat yaşamanın kolay olduğuna dikkat çeker. Tıpkı insanlar gibi şirketlerin de büyük çoğunluğunun mükemmel şirket olamadıklarını çünkü onların zaten “iyi” şirketler olduğunu anlatır.

Günümüz dünyasında maalesef artık iyi olmak yetmiyor. Sınırların ortadan kalktığı, teknolojinin imkanlarımızı müthiş artırdığı, akıllı paranın öne çıktığı, tüketicilerin çok daha bilinçli ve farklı taleplerle donanmış olduğu bir dünyada iyiyle yetinmek geleceğinizi inşa edebilmenizin önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Elbette mükemmele erişmek kolay değil. Ama imkansız da değil. Bu bir yolculuk ve aslolan bu yolculukta tıpkı maraton koşar gibi temponuzu ayarlamak ve hedefe odaklanmak.

Mükemmeli arayışı ben bu kitapta “ideal şirket yolculuğu” olarak ifade ettim. İdeal sıklıkla “uygun” anlamında kullanılsa da aslında mükemmelin eş anlamlısıdır. İdealden söz ederken en iyi senaryoyu vurgularız. İdeal, mükemmel ve eşsiz olandır. Sadece zihinlerde kalmaması uygulamaya geçmesi ise bir yolculuktur.

Bu kitap bir yol haritası sunabilmek amacı taşıyor. İdeal şirket yolculuğunda kullanmanız gereken araçları, ne işe yaradıklarını sıralayarak bir araya getirirken, aynı zamanda, bunlardan hangilerini ne kadar etkin kullandığınızı, nerede eksik olabileceğinizi görebilmenize de imkan sağlıyor. Ayrıca dünya nereye gidiyor, yeni trendler, alışkanlıklar, iş yapma biçimleri nasıl şekilleniyor, bunları da görmenize ve işinizi ona göre yeniden düzenlemenize olanak veriyor' diyor.

YAZAR HAKKINDA

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’de yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe Sabah Dergi Grubu’nda, Medya Ofset’te başladı. Sabah Gazetesi’nde ekonomi muhabirliği yaptı.

Posta ve Hürriyet gazetelerinde çeşitli yazıları yayınlandı. 2002-2011 yılları arasında iş ve ekonomi dergisi Capital’de muhabir, editör ve son olarak haber müdürü olarak görev aldı.

2011 yılında BloombergHT’nin Londra temsilcisi olarak Londra’ya yerleşti. Bloomberg’in Avrupa Merkez Ofisi’nde 2 yıl bu görevi sürdürdü. Bu süreçte New York, Edinburg ve Roma’da da çeşitli görevlerde bulundu.

London School of Journalism’de aldığı uluslararası gazetecilik eğitiminin yanı sıra son 10 yıldır üzerinde yoğunlaştığı finans ve para piyasaları alanında çeşitli sertifika programlarını tamamladı.

Bugüne kadar dünyada ve Türkiye’de çok sayıda CEO ve iş insanı ile röportajlar yapan Hande Demirel, finans sektörünün yanı sıra yönetim, liderlik, insan kaynakları, pazarlama, iş modelleri ve stratejileri üzerine araştırmalar hazırladı. Çok sayıda iş kitabı özeti, Capital dergisinde yayınlandı.

Eylül 2013 tarihinden Kasım 2018 tarihine kadar BloombergHT’de Piyasa Hattı, KOBİ Destek, Fokus ve Akıllı Para adlı TV programlarını, BloombergHT Radyo’da İşbaşı programını hazırlayıp sundu. 2019 yılında Türkiye’nin ilk ve tek kurumsal internet radyosu Radyo Gedik’i kurdu. Ekotürk TV’de iş dünyasının temsilcilerini ağırladığı C Suite programını hazırlayıp sundu. KOBİ Destek programını BloombergHT ekranlarında izleyicisiyle buluşturdu.

Halen Radyo Gedik’te hafta içi her sabah Günaydın adlı programı hazırlayıp sunuyor, her Pazartesi Youtube’da Ekonomi Sohbetleri programında ekonomistleri ağırlıyor.