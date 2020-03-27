İDO seferlerini durdurdu

Koronavirüs salgını deniz taşımacılığını da vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seferlerini durdurduğunu açıkladı.

27 MART, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
İDO seferlerini durdurdu

Koronavirüs salgını deniz taşımacılığını da vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İDO’nun resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuru şu şekilde: “Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 09 Nisan 2020 tarihine kadar; Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve tüm deniz otobüsü hatlarımızdaki seferlerimiz tamamen durdurulmuştur. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde iç hat deniz otobüsü seferlerimize de geçici olarak ara veriyoruz. Harem – Sirkeci seferlerimiz ise normal düzeninde yapılmaya devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trump ile Şi, koronavirüs salgınını görüştü

Trump ile Şi, koronavirüs salgınını görüştü

Sağlık çalışanları için yüz maskesi üretecek

Sağlık çalışanları için yüz maskesi üretecek

AMB Başkanı Lagarde karantinada!

AMB Başkanı Lagarde karantinada!

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.