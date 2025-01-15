İDO'dan Ege adalarına yeni bir sefer

Deniz taşımacılığı konusunda 37 yıldır hizmet veren, deniz ulaştırma işletmesi İDO, seferlerine yeni bir Ege Adası’nı daha ekledi.

15.01.2025 15:55:510
Paylaş Tweet Paylaş
İDO'dan Ege adalarına yeni bir sefer

2024 yılının Nisan ayı itibarıyla Ege Adaları seferlerine başlayan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi) bugüne kadar Samos, Patmos, Leros, Kalimnos Adaları’na yolculuk düzenliyordu. Bu adalara yeni bir hat daha ekleyen İDO, bundan sonra Ege Adaları içinde en çok talep gören Midilli Adası’na da sefer düzenleyecek.

DİKİLİ-MİDİLLİ SEFER TAKVİMİ BELİRLENDİ

İDO’nun Midilli Seferleri, İzmir Dikili Limanı’ndan hareket edecek ve yarım saat sürecek.

2 Ocak 2025 tarihinde  satışa açılan Midilli Seferlerinin ilki 16 Mayıs Cuma saat 08.00’de gerçekleşecek. Kurban Bayramı’nda haftanın her günü sabah 08.00’de Dikili Limanı’ndan hareket edecek olan deniz otobüsü, Midilli’den de her akşam saat 18.00’de dönecek. Bayram tatili sonrası Haziran ayı sonuna kadar haftada 4 gün; çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olacak şekilde yine aynı saatlerde seferler düzenlenmeye devam edecek.

Tatil turizminin yüksek sezonu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da haftanın her günü Dikili Limanı’ından sabah 08:00’de kalkış, Midilli Limanı’ndan ise 18:00’de dönüş olacak şekilde seferler yaz boyunca devam edecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yatırıma devam mı?

Yatırıma devam mı?

“Gelir eşitsizliği büyüyor”

“Gelir eşitsizliği büyüyor”

İtibarı ne getiriyor?

İtibarı ne getiriyor?

Yatırımda hız kesmeyeceğiz

Yatırımda hız kesmeyeceğiz

Bütçeye esneklik kalkanı

Bütçeye esneklik kalkanı

Kuantum zıplama sürer mi?

Kuantum zıplama sürer mi?

Yorum Yaz