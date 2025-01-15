İDO'dan Ege adalarına yeni bir sefer

2024 yılının Nisan ayı itibarıyla Ege Adaları seferlerine başlayan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi) bugüne kadar Samos, Patmos, Leros, Kalimnos Adaları’na yolculuk düzenliyordu. Bu adalara yeni bir hat daha ekleyen İDO, bundan sonra Ege Adaları içinde en çok talep gören Midilli Adası’na da sefer düzenleyecek.

DİKİLİ-MİDİLLİ SEFER TAKVİMİ BELİRLENDİ

İDO’nun Midilli Seferleri, İzmir Dikili Limanı’ndan hareket edecek ve yarım saat sürecek.

2 Ocak 2025 tarihinde satışa açılan Midilli Seferlerinin ilki 16 Mayıs Cuma saat 08.00’de gerçekleşecek. Kurban Bayramı’nda haftanın her günü sabah 08.00’de Dikili Limanı’ndan hareket edecek olan deniz otobüsü, Midilli’den de her akşam saat 18.00’de dönecek. Bayram tatili sonrası Haziran ayı sonuna kadar haftada 4 gün; çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olacak şekilde yine aynı saatlerde seferler düzenlenmeye devam edecek.

Tatil turizminin yüksek sezonu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da haftanın her günü Dikili Limanı’ından sabah 08:00’de kalkış, Midilli Limanı’ndan ise 18:00’de dönüş olacak şekilde seferler yaz boyunca devam edecek.