Dikili-Midilli arası 30 dakika

İDO'nun açıklamasına göre 1 Temmuz 2025 itibarıyla Dikili-Midilli hattında her gün sabah 08.00’de Dikili Liman’dan çıkış, akşam 18.30’da dönecek şekilde gerçekleşen karşılıklı seferler, Ege’nin iki kıyısını 30 dakikada birbirine bağlıyor. Açıklamaya göre Midilli’den gelecek yolcuların da Dikili ve çevresindeki ticari ve turizm faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla salı ve cumartesi günleri için 10.00’da Midilli’den Dikili’ye, 17.00’de ise Dikili’den Midilli’ye dönecek şekilde sefer sayısı ikiye çıkarıldı.

“Bu Hat, İki Kıyı Arasında Kültürel Bir Köprü”



İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni seferlerle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı; “İDO olarak yalnızca ulaşımı değil, yaşam biçimlerini de birbirine bağlayan kültürel etkileşime katkı sağlayan bir misyon üstleniyoruz. Dikili-Midilli hattı; Türkiye ile Yunanistan arasında turistik, kültürel ve ekonomik bir köprü işlevi görüyor. Her gün karşılıklı gerçekleştirdiğimiz bu seferlerle, yolcularımıza esnek, emniyetli ve zaman kazandıran bir seyahat imkânı sunuyoruz. Yaz sezonuna özel salı ve cumartesi günleri Midilli’den de Dikili’ye gelecek yolcularımızı düşünerek, yüksek sezon boyunca sabah 10.00’da Midilli’den kalkış, akşam 17.00’de ise Dikili’den Midilli’ye dönüş olacak şekilde günlük 2 karşılıklı sefer satışa açıldı. Böylece her iki nokta için de süreli tatil planları çok daha ulaşılabilir hale gelirken, bu hatta gösterilen yoğun ilgi yatırımlarımızın ne denli yerinde olduğunu gösteriyor. Midilli’nin eşsiz doğası ve kültürüyle daha fazla tatilciyi buluşturacağımız ve Midilli’den de Dikili’ye turist getirip o bölgenin de hem turistik hem de ticari olarak karşılıklı olarak kalkınmasına katkı sağlayacağımız için son derece mutluyuz” dedi.

SEFER HAKKINDA

Dikili–Midilli hattında sabah 08.00’de başlayan yolculuk 30 dakikada Midilli’ye ulaşmayı sağlıyor. Aynı gün dönüş seçeneği ise saat 18.30’de Midilli’den kalkarak 30 dakikada Dikili limana varıyor. Bu hatta yetişkin için gidiş dönüş bilet ücreti 45 Euro. Bu hattın özelliği, en kısa sürede Yunan adasına varılan nokta olması. Ayrıca Dikili Liman’da liman vergisi alınmıyor.

1 Temmuz itibarıyla salı ve cumartesi günleri tarifeye eklenen Midilli’den Dikili’ye yeni seferler 10.00’da Midilli'den kalkıp 10.30’da Dikili’ye varıyor. Bu sefer aynı gün saat 17.00’de Dikili’den tekrar hareket ederek yolcularını Midilli adasına ulaştırıyor.



