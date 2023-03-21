İflasın eşiğindeki startup; nasıl milyar dolarlık şirket oldu?

Kalinforniya Entinitas merkezli bir startup bir strateji değişikliği ile nasıl hızla büyüdü? Kurucusu anlatıyor..

CEO Joe Kudla, 2014 yılında danışmanlık işini bırakıp atletik giyim markası Vuori'yi kurdu. Bugün özellikle erkek Jogger pantolonlar ile bilinen markanın öyküsü ise ilginç. Kudla, "paramızın tükeneceğini fark etmeye başlamıştık" diyor.

Muhasebeci olan Kudla, şirketi erkek atletik giyim üzerine kurdu. Sörf ve yogadan hoşlanıyordu ve spor salonlarında; yoga stüdyolarında yüksek kaliteli spor giyim markaları görmediği fark etti.

Arkadaşlar ve aile katkısıyla 700.000 dolar topladıktan sonra Vuori, ürünlerini yerel yoga stüdyolarına ve fitness merkezlerine koydu. Ancak ürünler zar zor satıldı. İşler istediği gibi gitmedi.

Kudla, "Çok az seçeneğimiz kalmıştı ve paramız çok hızlı tükeniyordu. İşi kaybedeceğimizden gerçekten korkuyordum" diyor.

Ürünlerini alan müşterilerden geri bildirim istedi. Onlar ise vizyonunun yanlış olduğunu söylediler: Kıyafetler aslında tüm günlük kullanım için de çok kullanışlıydı. Bu strateji değişikliği için doğrudan tüketiciye yönelik bir e-ticaret modeli kullanmak ve sosyal medya reklamlarıyla daha geniş ilgi alanlarına sahip daha geniş bir kitleyi hedeflemek gerekiyordu.

Burada kritik bir karar vermesi gerekiyordu. Şirketi zorlanıyordu. Eğer bu da başarısız olursa, geri dönüşü olmayan bir şekilde şirket batabilirdi.

CNBC'ye konuşan Kudla, "Etkisi neredeyse anında oldu" diyor: Aylar içinde şirket, reklam için harcanan her bir dolara karşılık 2 dolarlık satış elde etti. Bundan çok kısa bir süre sonra, üçe bir oranına ulaştık ve sonra dörde bire ulaşıyorduk"

2017'nin sonunda Vuori kârlı hale geldi. Şirket bugün ABD ve Birleşik Krallık'ta 30 perakende mağazası işletiyor ve 2021'de topladığı 400 milyon dolarla 100 mağaza daha açmayı planlıyor.

Kudla kırılma anı için "Vuori'nin parası bitecek gibi göründüğünde ne düşünüyor ve hissediyordunuz?" sorusunu şöyle yanıtlamış:

"Son derece korkmuştum. Başarısız olma fikri ürkütücüydü çünkü daha önce yaptığım işe geri dönmek istemiyordum. Bilinmeyene doğru ilerlemek için bir karar vermemiz gerekiyordu. Çok fazla zamanımız yoktu ve çok fazla paramız da yoktu. Çok fazla paranız kalmamışken ve yanıt alacağınızın garantisi yokken dışarı çıkıp binlerce dolar harcayacağınız fikri korkutucuydu. Son 20.000 dolarınızı kolayca reklamlara harcayabilir ve satış alamayabilirsiniz"

Kudla şöyle devam ediyor: Yoga ve meditasyon, bu yolculuğa çıkarken kişisel hayatımda benimsediğim iki şeydi. Sakinleşmek, odaklanmak için zaman ayırmada bana gerçekten çok yardımcı oldular. Kudla ilk başta ürün-pazar uyumu ve pazarlamanın gücünü yeterince takdir etmediğini de kabul ediyor.