IFS'den savunma sanayine farklı çözümler

ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri ve İngiliz Donanması gibi önemli referansları bulunan IFS, dağınık ve çok sayıda silah ve mühimmatın bakımı, onarımı, güncel tutulması ve harekata hazır bir şekilde olmasını sağlayan çözümler sunuyor. IFS CEO’su Ergin Öztürk, “Savunma sanayiinin kalbi olan Ankara’da yerleşik bir danışmanlık ekibimiz bulunuyor ve yakın bir dönemde Ankara’da ofis açmayı planlıyoruz” diyor.

Savunma sanayii kalite gereksinimleri, sertifikasyonları, güvenlik ve proje tabanlı çalışmalar gerektirmesi nedeniyle diğer sektörlerden çok farklı bir sektör. Odaklandığı beş sektörden bir de savunma sanayi olan IFS, bu alanda 15 yıldan fazla süredir faaliyet gösteriyor. Savunma ve Havacılık sektörüne üç başlık altında çözümler sunduklarını belirten IFS CEO’su Ergin Öztürk, “Bunlar silahlı kuvvetler, savunma sanayii üreticileri ve savunma sanayiine operasyonel hizmet sağlayan şirketler olarak ayrılıyor. Dağınık ve çok sayıda silah ve mühimmatın bakımı, onarımı, güncel tutulması ve harekata hazır bir şekilde olmasını sağlayan çözümler sunuyoruz. Bu alandaki bir diğer hizmetimiz ise silahlı kuvvetler ya da savunma sanayiine hizmet veren üreticiler” diyor.

ÖNEMLİ REFERANSLAR

IFS’nin ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri ve İngiliz Donanması gibi son derece önemli referansları bulunuyor. Lockheed Martin, General Dynamics ve SAAB gibi ana yükleniciler ve sistem entegratörleri de IFS ile tüm süreçlerini uçtan uca entegre bir şekilde yürütüyor. Savunma sanayii konusunda üretim yapan büyük ve orta ölçekli şirketlere uçtan uca Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) ve Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) çözümleri sunduklarını söyleyen Öztürk, şöyle devam ediyor: “Bu alanda en önemli farklarımızdan biri proje tabanlı çözümler sunuyor olmamız. Bu şirketler genellikle proje tabanlı yani siparişe özel tasarım, imalat ve yapılandırmalar yapan üreticiler. Dolayısıyla klasik üretim yapan otomotiv ya da gıda gibi sektörlerden çok daha farklı ihtiyaçları var. IFS olarak bu şirketlere uçtan uca PLM çözümleri sunuyoruz. Bir ürünün tasarımından prototip imalatına, seri üretimden satış sonrası verilecek hizmet ve garantiye kadar tüm ürün yaşam döngüsünü (PLM) destekliyor.”

Savunma sanayiine yönelik çözümlerimizi ABD ve İngiltere’de bulunan AR-GE merkezlerinde geliştiren IFS böylece, dünyanın her yerinde yapılan projeler ve edinilen birikimleri tek bir noktada topluyor. Bu bilgi birikimi IFS Applications çözümlerine entegre edip çözümlerini sürekli geliştirdiklerini ifade eden Öztürk,“IFS olarak sadece kurumsal iş uygulamaları sunan bir kuruluş değil, aynı zamanda bu sektörde yüzlerce, hatta binlerce markayla çok başarılı projeler gerçekleştirmiş ve ciddi bilgi birikimine sahip bir şirketiz” diye ekliyor.

İLKLERE İMZA ATTI

IFS’in MindFuel isminde bir global bilgi paylaşım platformu bulunuyor. Bu platformda bugüne kadar küresel anlamda savunma sanayiine de yönelik birçok webinar gerçekleştirildi. Bunun bir uzantısı olarak Türkiye’de sektöre özel çözümlerini anlattıkları, bu konudaki dijital okur yazarlığı ve farkındalığı artıran birçok webinar ve eğitim düzenlediklerini dile getiren Öztürk, şunları anlatıyor: “Ülkemizde birçok ilke imza atmış bir şirket olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Örneğin, Türkiye’nin ilk savaş gemisi Dearsan Tersanesi’nde üretildi ve bu geminin yapım sürecinde; planlamadan üretime varıncaya kadar tüm operasyonlar uçtan uca IFS ile gerçekleştirildi. Benzer bir şekilde Türkiye’nin en büyük ihracatını gerçekleştiren FNSS, 2006 yılından bu yana tüm süreçlerini IFS çözümleri ile yönetiyor. Yine Türkiye Savunma Sanayii’nde önemli yeri olan ADİK Tersanesi de uçtan uca IFS Uygulamalarını kullanıyor. Savunma sanayiinin kalbi olan Ankara’da çözüm ortağı ağımızı genişletiyoruz. Şu anda Ankara’da yerleşik bir danışmanlık ekibimiz bulunuyor ve yakın bir dönemde Ankara’da ofis açmayı planlıyoruz.”

ÜÇ ALANA ODAKLANDI

Şirket savunma sanayiinde üç temel alana odaklanıyor. Bunlar; silahlı kuvvetler, savunma sanayii üreticileri ve savunma sanayiine operasyonel hizmet sağlayan şirketler olarak ayrılıyor. Hizmet verdikleri üç temel alanda gelişmiş çözümler sunduklarını vurgulayan Öztürk, “Örnek vermemiz gerekirse silahlı kuvvetler alanında tüm silah, mühimmat ve teçhizatların bakımı, bunların yönetimi ve operasyona hazır hale getirilip daha sonra da hazır durumda tutulmasının sağlanmasını söyleyebiliriz. Kurumsal Varlık Yönetimi dışında teçhizat ve silah üretimi yapan tesislere ve lojistik hizmeti veren şirketlere yönelik Kurumsal Kaynak Planlama çözümlerimiz bulunuyor. Gemi yapımı ve bakımına yönelik hem Türkiye’de hem de dünyada çok ciddi referanslarımız bulunuyor. Mesela Türkiye ADİK, Dearsan ve Sefine gibi müşterilerimiz bulunuyor” diye anlatıyor.