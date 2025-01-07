İGA Holding'de CEO Atalay Gümrah oldu

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, Gümrah'ın 15 Ocak'ta göreve başlayacağı duyuruldu.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Gümrah, profesyonel hayatına 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başladı.

Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu'ndaki grup şirketlerinden Ekom, Vitra UK, Rusya'daki EBM Jsc ve İntema'da çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendi.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun şirketlerinde üst düzey yönetici olarak yer aldıktan sonra, Şubat 2017-Aralık 2024 tarihleri arasında Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve Eczacıbaşı Holding AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.