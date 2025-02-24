İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Bilgen, ACI World üyeliğine seçildi

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, dünya havacılık sektörünün en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Küresel ölçekte havalimanlarını temsil eden en etkili organizasyonların başında gelen Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International - ACI) World’ün düzenlediği Genel Kurul’da İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Önümüzdeki 3 yıl boyunca ACI World Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Selahattin Bilgen, ACI World’ün karar alma mekanizmasındaki 28 Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa bölgesini temsilen seçilen yedi üye arasında yer alacak.

Bir yıldır ACI Europe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan şimdi de ACI World’de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu belirten İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen şöyle konuştu: "Bu önemli göreve seçilmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. İGA İstanbul Havalimanı olarak, küresel havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin uluslararası havacılıktaki prestijini artıran bu gelişmeler hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. ACI World Yönetim Kurulu’ndaki rolümüzle, sektörümüzün geleceğini şekillendiren stratejik kararların alınmasına aktif olarak katılacak, Türkiye’yi uluslararası havacılık sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”

ACI’ın en prestijli organizasyonlarından biri olan 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi’ni 1-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı bu etkinlik, Türkiye’nin uluslararası havacılıkta giderek artan rolünü gözler önüne serdi. Avrupa havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Kongre, sektörün önde gelen CEO’ları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, 500’den fazla havalimanı profesyonelini bir araya getirdi. 2026 yılında da ACI World “Müşteri Deneyimi Zirvesi”ne (Customer Experience Summit) de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. İGA’nın böylesine prestijli bir etkinliklere ev sahipliği yapması, İstanbul’un havacılık sektöründeki merkezi konumunu pekiştirirken, İGA’nın global ölçekteki etkisini daha da artıracak. ACI World Yönetim Kurulu’ndaki yeni görevimizle birlikte, sektörün geleceğine yön veren kararların içinde yer alarak, bu etkiyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”.