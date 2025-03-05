Iğdır – Nahçıvan Boru Hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır.

(Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı) Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

(Türkiye-Azerbaycan) Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreninde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var." dedi.

Aliyev, "Petrol/Gaz boru hatları projeleri sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." ifadesinde bulundu.