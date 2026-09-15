Emirates, büyüyen uçuş ağı ve artan taleple kış sezonuna giriyor

Emirates, yaz sezonunu beklentilerin üzerinde bir performansla tamamlarken, ekim ayı sonunda başlayacak kış seyahat dönemine yüksek rezervasyon talebiyle giriyor. Havayolu, filosuna ve uçak içi ürünlerine yönelik yatırımlarının yanı sıra küresel uçuş ağını genişletmeye, yolcularına daha esnek rezervasyon seçenekleri ve kapsamlı seyahat güvencesi sunmaya devam ediyor. Temmuz ve ağustos aylarında 8,6 milyondan fazla yolcu taşıyan Emirates, uçuş ağının genelinde güçlü doluluk oranlarına ulaştı. Havayolu şu anda operasyonlarını, yaşanan aksaklıklar öncesindeki kapasitesinin yaklaşık yüzde 93’ü seviyesinde sürdürüyor.

Yolcuların seyahat kararlarını uçuş tarihine daha yakın vermeye başladığı bir dönemde, kış sezonuna yönelik rezervasyonlar da olumlu seyrediyor. Güney Afrika, Brezilya, Hindistan, Portekiz, Mısır, Gana, Kolombiya, Suudi Arabistan ve Pakistan, talebin geçen yılın üzerinde olduğu pazarlar arasında yer alıyor. Emirates’in flydubai ortaklığıyla hizmet sunduğu Nepal’de de benzer bir artış görülüyor. BAE’den yurt dışına yönelik seyahat talebi gücünü korurken, Emirates’in premium kabinlerine yönelik ilgi de artmaya devam ediyor.

Yaz döneminde güçlü yolcu talebi

Emirates’in Batı Asya, Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika uçuşlarında yaz boyunca doluluk oranları yüzde 75’in üzerinde gerçekleşti. Endonezya, Fildişi Sahili ve Birleşik Krallık bağlantılı rotalar özellikle güçlü performans gösterdi. Premium Ekonomiye yönelik talep de uçuş ağı genelinde artarken, en yüksek büyüme Amerika kıtasında kaydedildi.

Dubai’ye yönelik yolcu trafiği de yaz döneminde gücünü korudu. Yalnızca ağustos ayının ikinci yarısında 500 binden fazla yolcu Emirates uçuşlarıyla Dubai’ye geldi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışa işaret etti. Yolcular arasında yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde şehre dönen Dubai sakinlerinin yanı sıra çalışmak ve yaşamak üzere Dubai’ye taşınanlar ve yaz sonu tatili için şehri tercih eden ziyaretçiler de yer aldı.

Emirates, yaz döneminde yolcularına daha fazla esneklik sağlayan uygulamaları da hayata geçirdi. Uçuş ağı genelinde bir defaya mahsus ücretsiz tarih değişikliği sunulurken, Dubai seyahatlerinde ücretsiz tarih değişikliği sınırsız hale getirildi ve iade işlemlerindeki kesintiler azaltıldı. Havayolu ayrıca çatışma ve hava sahası kaynaklı aksaklıklara karşı tıbbi güvence ile gerektiğinde Emirates tarafından sağlanan konaklama, yer hizmetleri ve yeniden rezervasyon desteğini bir araya getiren “Kapsamlı Seyahat Güvencesi”ni kullanıma sundu.

Filo ve kabin yatırımları hızlanıyor

Emirates, 2026 yılının başından bu yana 11 yeni A350 ve yedi Boeing 777 kargo uçağı olmak üzere toplam 18 uçağı filosuna kattı. Aralık ayı sonuna kadar altı yeni A350’nin daha teslim alınması planlanıyor.

Havayolunun kapsamlı yenileme programında bugüne kadar 53 Boeing 777 ve 51 A380 olmak üzere toplam 104 uçağın kabinleri yenilendi. Böylece Premium Ekonomi ve Emirates’in en yeni kabin ürünlerini sunan uçak sayısı 137’ye ulaştı. Bu sayının yıl sonuna kadar 155’e yükselmesi hedefleniyor.

Premium Ekonomi bugün Emirates’in 90 destinasyona gerçekleştirdiği uçuşlarında hizmete sunuluyor. Paris, Delhi ve Stockholm’ün de aralarında bulunduğu altı destinasyonun daha yıl sonuna kadar bu ağa eklenmesi planlanıyor. Emirates, uçak içi bağlantı teknolojilerine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Yaklaşık 50 Emirates uçağı Starlink ile donatılırken, yüksek hızlı uçak içi internet hizmetini daha fazla yolcuya ulaştırmak amacıyla kurulumlar kabin yenileme programıyla eş zamanlı olarak devam ediyor.

Havayolu bu yıl ayrıca A350 Ekonomi Sınıfı kabinlerinde yeni U-Dream baş desteklerini, Premium Ekonomide yolculara daha fazla kişisel alan sağlayan ayırıcı panellere sahip yeni elektrikli koltukları ve yeni nesil Emirates Lounge konseptini kullanıma sundu. Yeni Emirates Lounge’lar Münih, Frankfurt ve Manchester’da yolcuları ağırlamaya başladı.

Uçuş ağı yeni destinasyon ve seferlerle büyüyor

Emirates, kış sezonuna girerken yeni destinasyonlar ve ek seferlerle küresel uçuş ağını genişletmeye devam edecek. Helsinki, 1 Ekim’den itibaren A350 ile Emirates uçuş ağına katılacak. Halihazırda Dubai’den 30 destinasyona uçan Emirates A350’lerin yıl sonuna kadar 36 destinasyonda hizmet vermesi planlanıyor. Artan talebi karşılamak amacıyla Akra, Tokyo Narita, Ho Chi Minh City ve Hanoi’ye günlük ikinci seferler eklenecek. Delhi’ye gerçekleştirilen günlük uçuşlardan biri ise A380 ile yapılmaya başlanacak.

Emirates A350, ekim ayı sonundan itibaren Larnaka, Malta, Nairobi ve Hamburg; kasım ayından itibaren ise Mauritius uçuşlarında kullanılacak. Yenilenen Boeing 777’ler de ekim ayında Stockholm, kasım ayında Frankfurt uçuşlarında hizmet vermeye başlayacak.

Emirates, kendi uçuş ağının yanı sıra 168 codeshare, interline ve intermodal ortaklığı aracılığıyla yolcularına 1.750 ilave şehre bağlantı imkânı sunuyor. Her gün ortalama 13 binden fazla Emirates yolcusu, seyahatlerinin devamında iş ortağı havayollarının uçuşlarından yararlanıyor.

Emirates ve flydubai ortaklığı 28 milyon yolcuya ulaştı

Emirates ve flydubai iş birliği, Dubai üzerinden sunulan bağlantı seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. İki havayolu bugün 100’den fazla ülkede 214’ün üzerinde farklı destinasyona erişim ve Dubai üzerinden 4.600’den fazla bağlantı seçeneği sunuyor. Emirates yolcuları flydubai’nin 100’ün üzerinde destinasyonuna ulaşabilirken, flydubai yolcuları da Emirates’in 140’tan fazla destinasyonuna bağlantı sağlayabiliyor. Katmandu, Zanzibar, Krabi ve Belgrad, Emirates yolcularının flydubai ağı üzerinden en fazla tercih ettiği destinasyonlar arasında bulunuyor.

2017 yılında başlayan ortaklık kapsamında bugüne kadar iki havayolunun entegre uçuş ağı üzerinden 28 milyondan fazla yolcu taşındı. Emirates’in 1 Ekim’de başlayacak Helsinki uçuşlarının yanı sıra flydubai de 2026 yılında uçuş ağını genişleterek Bangladeş’te Chittagong, Libya’da Bingazi, Suriye’de Halep ve Bangkok Don Mueang Havalimanı’nı destinasyonlarına ekledi. Eylül ayında ise Nepal’in Pokhara şehri flydubai uçuş ağına katılıyor.