Çin'de zayıf iç talep büyümeyi baltalamaya devam ediyor

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ağustos ayına ilişkin perakende satışlar, yıllık yüzde 0,4 artsa da beklentilerin altında kalırken, önceki aya göre azaldı. Ülkede ağustos ayına ilişkin sabit sermaye yatırımları ise yüzde 7,2 azalışla beklentilerden kötü geldi.

Bunun yanı sıra Çin'de ağustos ayına yönelik işsizlik oranı yüzde 5,3'le beklentilerin üzerine çıktı. Ülkede ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 5,2 arttı. Söz konusu veriler, ülkede büyümenin iç talep kaynaklı unsurlarında zayıflamanın sürdüğünü gösterirken, ekonomiyi desteklemek amacıyla ilave mali ve parasal adımlar atılabileceğine ilişkin beklentileri de güçlendirdi.

Özellikle tüketim ve yatırımlarda görülen ivme kaybının Pekin yönetiminin büyüme hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabileceği değerlendirilirken, daha fazla mali destek için hükümet üzerindeki baskının artabileceği öngörülüyor.

Çin ekonomisi büyüme baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor

ING Group Çin Başekonomisti Lynn Song, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çin'de iç talebin düşük olması nedeniyle tüketim ve yatırımın zayıf seyrettiğini belirtti.

Güçlü dış talebin sanayi faaliyetlerini desteklediğini ifade eden Song, "Bugünkü veriler, Çin ekonomisinin ağustos ayında da aşağı yönlü büyüme baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Beklenmedik derecede güçlü bir eylül ayı yaşanmadığı takdirde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının üçüncü çeyrekte de durgun kalması muhtemel ve yıllık yüzde 4,5'lik tahminimiz ile 2026 için yüzde 4,6'lık tahminimiz aşağı yönlü görünüyor. Politika desteği bugüne kadar oldukça sınırlı kaldı. Sonuç olarak, büyüme ve yatırım ivmesinin durgun kalmaya devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Song, ülkede dış talebin güçlü kalması ve Çin'in kendi teknoloji ve sanayi alanındaki iyileştirmelerinin büyümeyi desteklemeye devam etmesiyle sanayi faaliyetlerinde olumlu gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Çin ekonomisindeki farklılıkların giderek arttığına işaret eden Song, yüksek teknoloji ve dış talebe odaklı sektörlerin iyi performans göstermeye devam ettiğini, diğer kategorilerin ise çoğunun düşük performans sergilediğini söyledi.

Lynn Song, perakende satışlardaki yavaşlamanın, tüketimin zayıf olduğunu gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Otomobil satışları, perakende satışları en çok aşağı çeken kalem oldu ve yıllık bazda yüzde 18,5 azaldı. Güçlü ihracata rağmen, Çin hem en büyük elektrikli araç üreticisi hem de en büyük tüketicisi konumunda ve iç talebin düşüşü bu yıl otomobil sektörünü olumsuz etkiledi. Mobilya satışları da daralma bölgesinde (eksi yüzde 7,9) kalmaya devam ederken, ev aletleri satışları yıllık bazda yüzde 2,3'lük bir artışla Eylül 2025'ten bu yana ilk pozitif kez büyüme kaydetti. Altın fiyatlarındaki ağustos ayı toparlanmasına rağmen, altın ve mücevher satışları yıllık bazda yüzde 17,5'le keskin bir düşüş göstererek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. İki kategori güçlü büyüme göstererek trendin dışında kaldı. Tüketimi desteklemek için alınan son önlemler arasında tüketici kredilerine yönelik faiz oranı sübvansiyonları yer alıyor. Bunların genel tüketim büyümesi üzerinde en iyi ihtimalle mütevazı bir etkiye sahip olması bekleniyor. İlerleyen dönemde, perakende satışlarda bir miktar istikrar görebiliriz, ancak daha önemli bir toparlanma muhtemelen ek destek gerektirecektir."