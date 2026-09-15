ColendiBank'ta üst düzey atama

Onur Karaca, Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak ColendiBank’ın bilanço yönetimi, finansal kurum ilişkileri ve yeni nesil hazine yapılanmasına liderlik edecek.

ColendiBank’ın, Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Onur Karaca getirildi. ColendiBank’ın kuruluş ve faaliyete geçiş sürecinde hazine, hazine operasyonları ve finansal kurumlar fonksiyonlarının oluşturulmasına liderlik eden Karaca, yeni görevinde bankanın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek bilanço stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, sağlıklı likidite yönetimi, fonlama yapısının çeşitlendirilmesi, hazine ürünlerinin geliştirilmesi ve finansal kurumlarla geliştirilen yerel ve uluslararası iş birliklerinden sorumlu olacak.

Atama, ColendiBank’ın kuruluş döneminden ölçeklenme dönemine geçişinde yönetim yapısını güçlendiren stratejik bir adım olma özelliği taşıyor. Karaca’nın geleneksel bankacılığın bilanço ve risk yönetimi disiplinini yeni nesil teknoloji ve veri kullanımıyla birleştiren deneyimi; bankanın büyüme aşamasında finansal dayanıklılığını korumasına, karar alma kabiliyetini geliştirmesine ve paydaşları nezdinde oluşturduğu güveni daha ileri taşımasına katkı sağlayacak.

ColendiBank Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Deniz Devrim Cengiz, atamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Doğuştan dijital bir bankada güven unsurunu, teknolojinin yanı sıra sağlam bilanço yönetimi, etkin risk disiplini ve güçlü finansal kurum ilişkileriyle inşa edersiniz. Onur Karaca, ColendiBank’ın kurucu ekibinde yer alarak bu yapının temellerini atan, bankamızın hazine mimarisini sıfırdan oluşturan isimlerden biri oldu. Yeni görevi, kuruluş aşamasında geliştirdiğimiz yetkinliklerin ölçeklenme dönemine taşınması olacak.”

Onur Karaca ise yeni görevine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“ColendiBank’ta Hazine Departmanı’nı, bankanın müşterileri ve tüm paydaşları nezdinde oluşturduğu güveni destekleyen stratejik bir yapı olarak görüyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren bankacılık disiplinini teknoloji ve veriyle birleştiren, tamamen ihtiyaç ve hedeflerimize göre tasarladığımız özgün bir hazine mimarisi oluşturduk. Yeni dönemde önceliğimiz; büyümemizi güçlü bir bilanço yapısıyla desteklemek, finansal kurumlarla kurduğumuz ilişkileri derinleştirmek ve karar kalitemizi veri ve teknoloji odağı ile sürekli geliştirmek olacak. Bu sorumluluğu, birlikte güçlü bir temel oluşturduğumuz ekibimizle üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyorum.”