İhracat iklimi endeksi, rekor seviyeye yaklaştı

İhracat İklimi Endeksi, mayısta 58,4'e yükselerek imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Endeks, haziran 2006'daki rekor seviyesine yaklaştı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Nisanda 56 olan endeks, mayısta 58,4'e yükselerek Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Söz konusu rakam, anket verilerinin başladığı Ocak 2002'den beri en yüksek değerlerden biri olarak kaydedildi ve Haziran 2006'daki rekor düzeye oldukça yakın gerçekleşti.

Buna göre talepteki güçlü artışa bağlı olarak, bazı ana ihracat pazarlarının ekonomik faaliyetlerinde benzeri görülmemiş yükselişler kaydedildi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalat sektörünün ihraç ürünlerine yönelik talep açısından kıtadan kıtaya değişkenlik gösteren bir tablo söz konusu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da aktivite güçlü şekilde artıyor. Söz konusu artış, kısıtlamaların gevşetilmesine ve başarılı aşı kampanyalarına bağlı olarak birçok ülkede benzeri görülmemiş düzeylerde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, mayısta ihracat ikliminin rekor seviyelere yaklaşan bir iyileşme göstermesinde belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve ABD'de rekor yükselişler kaydedildi

Birleşik Krallık'ta üretim Ocak 1998'den beri en yüksek oranda artarken, ABD'de büyüme bundan daha da hızlı gerçekleşti. Bu iki ekonomi birlikte Türk imalat ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Mayıs ayında Euro Bölgesi'nin talep görünümünde de iyileşme yaşandı. PMI verilerinin mevcut olduğu sekiz Euro Bölgesi ülkesinin tamamında ekonomik büyüme nisan ayına göre ivme kazandı.

Orta Doğu'da artış ve azalışlar var

Suudi Arabistan'da ekonomik aktivite önceki aya göre ivme kazanarak yaklaşık üç buçuk yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Öte yandan, büyüme Birleşik Arap Emirlikleri'nde son üç ayın, Katar'da ise son 11 ayın en düşük düzeylerine geriledi. Mısır ve Lübnan'ın üretiminde ise düşüş kaydedildi.

Asya ve Latin Amerika salgından olumsuz etkilendi

Hindistan'da son dönemde şiddetlenen salgın, ekonomik aktivitenin daralmasına yol açtı ve bu gelişme sekiz aylık büyüme dönemini sona erdirdi. Diğer Asya ekonomileri de salgının şiddetlenmesinden olumsuz etkilendi ve bu durum çoğu ekonomide büyüme hızının yavaşlamasına ya da üretimin daralmasına yol açtı. Latin Amerika'da ise COVID-19 salgınının etkilerine bağlı olarak zorlanma devam etti.