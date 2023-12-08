İhracat ikliminde bozulma devam ediyor...

Euro Bölgesi’nin ekonomik aktivitesinde süren daralmaya bağlı olarak ihracat iklimindeki bozulma Kasım ayında da devam etti.

İSO İhracat İklim Endeksi 49,5’e yükseldi, ancak ihracat ikliminde eşik değer olan 50'nin altında kalarak bozulmanın sürdüğüne işaret etti.

Ulusal PMI anketlerindeki PMI üretim endekslerinin bir araya getirilerek ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım ayında 49,5 düzeyinde gerçekleşerek üst üste dördüncü ay 50 eşik değerinin altında kaldı.

Bununla birlikte Ekim ayındaki 48,5 değerine göre artış gösteren endeks, ihracat talep koşullarındaki bozulmanın hafiflediğine ve daralmada mevcut trendin en ılımlı seviyesine ulaşıldığına işaret etti.

Ekonomik aktivitedeki düşüşler Kasım ayında ağırlıklı olarak Euro Bölgesi'nde gerçekleşti. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da daralmalar kaydedildi. Diğer taraftan, söz konusu ekonomilerin genelinde küçülmeler Ekim ayına göre yavaşladı. Bu durumun tek istisnası olan İspanya’da ise üretim bir önceki anket döneminde yatay seyrettikten sonra Kasım’da düşüş gösterdi.

Türkiye'nin üçüncü en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'ta da iyileşme işaretleri görüldü. Bu ülkede üretim üç aylık düşüş eğilimine son vererek hafif bir artış kaydetti. ABD'de ise Kasım ayında üst üste onuncu ay üretim artışı yaşandı. Büyüme Ekim ayındaki hızını koruyarak ılımlı seviyede gerçekleşti.

Talep koşullarına en güçlü desteği veren pazar, petrol dışı aktivitedeki genişleme hızının beş aylık zirveye ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Orta Doğu'nun diğer bölgelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Katar'da büyümenin hız kazanmasına karşılık Mısır ve Lübnan'da daralma gözlendi.

Hindistan, Çin, Singapur, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere bazı Asya ülkeleri Kasım ayında genişleme bölgesinde yer aldı.

BRIC ekonomilerinin Hindistan ve Çin dışındaki üyeleri olan Brezilya ve Rusya’da da ekonomik aktivite dördüncü çeyrek ortasında büyüme kaydetti. Bununla birlikte, Rusya'daki artış 10 aylık mevcut genişleme döneminin en düşük oranında gerçekleşti.