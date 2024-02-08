İhracat ikliminde iyileşme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eşik değer 50,0’nin üstünde kalarak Ocak ayı 2024’te 50,6 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 49,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak 2024’te 50,6’ya yükselerek talep koşullarındaki iyileşmenin ılımlı düzeyde olduğuna işaret etti. Birçok önemli ihracat pazarında toparlanma belirtileri devam ederken bazı Kıta Avrupası ülkelerinde zayıflığın sürdüğü görüldü. Orta Doğu'da ise büyüme güçlü seyrini korudu.

En büyük 5 ihracat pazarının 3'ünde artış var

Büyüme bölgesinde yer almaya devam eden ABD ve Birleşik Krallık ekonomilerine İtalya’nın da katılmasıyla birlikte Türk imalatçılarının en büyük beş ihracat pazarından üçünde üretim artış gösterdi. Bu durum ihracat ikliminin yeniden güçlenmeye başlamasında etkili oldu. Takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözlendi.

Büyüme bölgesinde yer almaya devam eden ABD ve Birleşik Krallık ekonomilerine İtalya’nın da katılmasıyla birlikte Türk imalatçılarının en büyük beş ihracat pazarından üçünde üretim artış gösterdi. Bu durum ihracat ikliminin yeniden güçlenmeye başlamasında etkili oldu. Ekonomik aktivitedeki genişlemenin ABD’de son 6 ayın, Birleşik Krallık’ta ise son 8 ayın en yüksek hızına ulaşması dikkat çekti.

En hızlı büyüyen pazar: BAE

Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya, Ocak ayında daralma eğilimini sürdürdü. Bu ülkede üretim üst üste yedinci ay düşüş gösterdi ve söz konusu düşüş aralık ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Benzer şekilde Fransa’da da üretim daralma kaydetti. Euro Bölgesi’nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’nın Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 13 düzeyinde. Diğer Euro Bölgesi ülkelerinde ise karmaşık eğilimler gözlendi. Üretim, İspanya ve Yunanistan’da artarken Hollanda ve Avusturya’da daraldı.

Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme, Hindistan’ı az farkla geride bırakan Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözlendi. PMI verilerinin kapsadığı Orta Doğu ekonomileri, ihracat pazarının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Bu doğrultuda Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, üretimin Suudi Arabistan’da güçlü, Katar’da ılımlı bir artış kaydettiği, Mısır ve Lübnan’da ise daraldığı görüldü.