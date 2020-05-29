İhracat nisanda sert düştü

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak, 8 milyar 990 milyon dolar, ithalatı yüzde 25 azalışla 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

29.05.2020 10:51:000
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İhracat nisanda sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak, 8 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 25 azalarak, 13 milyar 553 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı nisanda yüzde 67 artarak, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2019’da yüzde 84,9 iken, yüzde 66,3’e düştü.

İhracat ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak, 51 milyar 662 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 1’lik artışla 69 milyar 205 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocak-nisan döneminde yüzde 102,3 artarak, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak-nisan 2019’da yüzde 87,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,7’ye geriledi.

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