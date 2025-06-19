İhracatçılar alternatif pazarlara yöneliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın çok önemli bir pazar olduğunu belirtti.

Geçen yıl 5 bin 500'e yakın firmanın İran'a ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Gültepe, "İran riyalindeki değer kaybı, özellikle dayanıklı tüketim malları (beyaz eşya/elektronik), otomotiv, tekstil ve demir-çelik sektörleri açısından tehlike arz ediyor." diye konuştu.

Gültepe, 2024’te İran'a en çok ihracat yapan ilk 5 sektörün sırasıyla kimya, tekstil, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, makine sektörleri olduğunu aktararak, geçen yıl Türkiye'nin İran'a toplam ihracatının 3,2 milyar doları aştığını bildirdi.

İran'a bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın halihazırda ciddi bir rekabetçilik sorunu var. Bu sorunun üstüne, karşı ülkelerde alım gücünün zayıflaması durumunda ister istemez alıcılar alternatif tedarikçi arayışlarını hızlandırıyor. Bu noktada firmalarımızın mevcut ürün portföylerinde varsa daha uygun fiyatlı ürünleri alıcılara teklif edebilmesi önemli. Türk ihracatçısı, dinamik yapısıyla her türlü küresel ve yerel gelişmeye hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip. Elbette ki kur dalgalanmaları gibi dışsal etkiler, tüm ihracatçıların gündeminde önemli yer tutuyor."

Gültepe, bu doğrultuda hem TİM olarak kendileri hem de ilgili kamu kurumlarının, ihracatçıların finansal risklerini minimize etmeye yönelik çeşitli alternatif modeller ve destek araçları üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Amacımız, öngörülebilirliği artırmak ve ihracatçımızın rekabet gücünü koruyacak mekanizmaları hayata geçirebilmek. Geçmişte kur riskine dair ihracatçılarımıza kapsamlı eğitimler sunduk. İhracatçı birliklerimiz dönem dönem bu eğitimleri firmalarımıza sunmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

"İran pazarı Türkiye için hem tarihi hem de coğrafi yakınlık açısından önemli bir ticaret partneri"

Gültepe, İran pazarının Türkiye için hem tarihi hem de coğrafi yakınlık açısından önemli bir ticaret partneri olduğunun altını çizerek, "Ancak mevcut konjonktürel gelişmeler doğrultusunda ihracatçılarımızın risklerini çeşitlendirmesi ve alternatif pazarlara daha fazla yönelmesi gerektiğinin de farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu doğrultuda TİM olarak hem bölgesel hem de sektörel bazda yeni pazar arayışlarını desteklediklerini kaydeden Gültepe, ticaret ve alım heyetleriyle bu geçiş sürecini kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Gültepe, "İhracatçılarımızın pazar çeşitliliğini artırarak sürdürülebilir büyüme sağlaması için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Sürecin çok taze olduğunun da altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirten Gültepe, süreci dikkatle takip ettiklerini ve Türk ihracatçısının lehine olabilecek tüm adımları atmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.