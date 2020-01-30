IKEA'dan Çin kararı!

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, bugün yaptığı açıklamayla, koronavirüs salgını sebebiyle Çin’deki 30 mağazasının tamamını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Firma daha önce mağazalarının yarısını kapatıp çalışma saatlerini kısaltacağını açıklamıştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti. Salgın sebebiyle ölenlerin sayısı böylece 170’e ulaştı.

STARBUCKS, 2 BİN ŞUBESİNİ KAPATTI

Amerikan kahve zinciri Starbucks, koronavirüs salgınında personelini korumak ve hükümetin salgını kontrol altında tutma çabalarına destek olmak için Çin’deki şubelerinin yarısından fazlasını kapattığını açıkladı.

Çin’de yaklaşık 4.300 şubesi bulunan şirket, hızla büyüyen salgının finansal performansını etkileyeceği uyarısında bulundu.

Starbucks CEO’su Kevin Johnson şirketin “çok dinamik bir süreçten” geçtiğini söyledi. Şirket yetkililerine göre, Starbucks ilk çeyrekte beklenenden daha iyi performans sergilediği için yıllık kâr tahminlerini revize etmeyi planlıyordu. Ancak virüs salgını nedeniyle bu kararından vazgeçti.

OTOMOTİV DEVLERİ ÜRETİMLERİNİ DURDURDU

General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot’nun sahibi PSA Group’un ardından dün Honda ve Toyota da, Çin’deki koronavirüs salgını gerekçesiyle ülkedeki üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.



