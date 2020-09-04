İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor

Türkiye’de pandemiden sonra yeni nesil fuar deneyimini ilk kez yaşatacak olan 3.Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, hibrit olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, bu yıl ilk kez hibrit modelde gerçekleştirilecek. TÜYAP’ın (Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.), OYDER (Oyuncakçılar Derneği) işbirliğiyle gerçekleştireceği fuar, sektörden gelen talepler doğrultusunda iki bölümde gerçekleştirilecek. Oyuncak sektörünün dünyadaki seçkin buluşma noktalarından biri olan fuarın sanal bölümü 16-17 Eylül 2020 tarihleri arasında dijital platformda yapılacak. İstanbul Oyuncak Fuarı’nın ikinci bölümü ise 18-21 Mart 2021 tarihleri arasında yüz yüze fuar olarak İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Geri sayım başladı

Konu ile ilgili bilgi veren TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, “Bu yıl ilk kez hibrit modelde kurguladığımız İstanbul Oyuncak Fuarı’nda, fiziksel fuara paralel olarak geliştirdiğimiz altyapı ile dijital platformda 16-17 Eylül 2020 tarihlerinde B2B Networking Günleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte gerek seyahat engeli, gerek kişisel tercihleri sebebiyle fuarı ziyaret edemeyecek profesyonel alıcıları, sektörün önde gelen firmaları ile buluşturarak, ihracata katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

900 alıcı katılacak

B2B Networking Günleri’ne 600’ü yurt dışından, 300’e yakını da yurt içinden yaklaşık 900 alıcının katılması bekleniyor. Pandemi öncesinde TÜYAP’ın yurtdışı ofisleri aracılığıyla yürüttüğü alım heyeti programını B2B Networking Günleri ile dijitale taşıdıklarını belirten Ulusoy, şu bilgileri verdi: “İstanbul Oyuncak Fuarı B2B Networking Günleri ile fiziksel fuar günlerinde gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonumuzu sanal ortama taşıyoruz. 2 gün sürecek etkinlikte hedef ziyaretçi programımız kapsamında seçtiğimiz yüzlerce nitelikli alıcı ile katılımcılar network kurma ve video toplantılar gerçekleştirme imkanı bulacak. Böylece katılımcı firmalarımız hedef pazarlarından seçtikleri nitelikli alıcılar ile fuar tarihinden önce iş bağlantısı kurup, ticarete başlayabilecekler. B2B etkinliğimizin 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı katılımcıları için ücretsiz olduğunu da vurgulamak isterim.”

Profili oluştur, toplantıya hazır ol!

Pandemiden sonra bu tür dijital iş uygulamalarına iş dünyasının daha çok alışması gerektiğinin altını çizen Ulusoy, B2B Networking günlerine katılımcıları nasıl hazırladıklarını ise şöyle anlattı: “Deal Room Events tarafından sağlanan B2B Platformumuz ile hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için profil oluşturma imkanı sunuyoruz. Etkinlik başlamadan 1 hafta önce kullanıma açılacak platform üzerinden kayıtlı tüm ziyaretçiler katılımcıların profillerine ulaşarak inceleyebilecek, ürünlerine/ ülkelerine / faaliyet alanları vb. özelliklerine göre filtreleyebilecekler. Platform öğrenen eşleştirme algoritması sayesinde en uygun alıcılar ile bağlantı kurmayı kolaylaştırıyor. Platformun açıldığı ilk hafta katılımcılar artık alıcılardan gelen toplantı taleplerine cevap verip, uygun toplantı saatleri belirleyebiliyor. Aynı zamanda görüşmek istedikleri alıcılara da toplantı talebi gönderebiliyor. Her iki tarafın da onayladığı toplantılar Deal Room platformundaki ajandaya kaydediliyor. Fuarın gerçekleştiği 16-17 Eylül günlerinde ise platform toplantı saatlerinden önce her iki tarafa da SMS ve e-mail olarak hatırlatma gönderiyor. Ajandada listelenmiş toplantılar tek tık ile başlatabiliyor ve zamanı geldiğinde video konferansa geçiliyor. İsteyen toplantıya ekip arkadaşlarını da davet edebiliyor. ”

Dünyadaki alıcılar takip ediyor

Sektörden gelen yoğun talep nedeniyle OYDER ile birlikte fuarı iki aşamalı ve hibrit olarak düzenleme kararı aldıklarını vurgulayan Ulusoy, 18-21 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek fiziksel fuarla ilgili şu bilgileri verdi: “Fuarın ikinci bölümünün fiziksel olarak geleneksel tarihinde düzenlenecek olması sektörün talebi… 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, hinterlandımızdaki en önemli sektör fuarlarından biri olarak, uluslararası alım heyetleri, profesyonel tedarikçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dünya ticaretinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen fuarın ülkemiz üretici ve ihracatçılarının ticaret hacmine önemli katkılar sağlayarak global rekabetimize güç katacağına inanıyoruz.

İlk kez hibrit, ilk kez uluslararası…

Türkiye’de ‘yeni nesil fuar’ deneyimini ilk kez yaşatacak olan 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı’nda akıllı B2B eşleştirme sistemi sayesinde fuara katılan üreticiler tüm dünyadan alıcılarla buluşacak. Böylece iş insanları seyahat engellerine takılmadan ticaretlerini yıl boyunca sürdürebilecek.Bu yıl ilk kez ‘uluslararası’ unvanına kavuşan ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar, yurtiçi ve yurtdışı oyuncak perakende ve toptancılarından kırtasiye perakende ve toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak.

6 ülkeden 88 firma ve firma temsilciliği ile 154 markanın katılımı kesinleşen fuara, 3 binin üzerinde ziyaretçi online kayıt yaptırdı. Yeni dönem fuarlarında, geliştirilen dijital uygulamalarla katılımcılar online ortamda yurt içi ve yurt dışı alıcılarla rahatça iletişim kurabilecekler.

Yıl boyu kesintisiz ticaret

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, “Dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarla ticaret artık fuar alanı ve tarihleriyle sınırlı değil” dedi. Yeşim Ulusoy, yeni dönemde verdikleri hizmetleri şöyle anlattı: “Tüm dijital platformlarda yer alan katılımcı rehberi, üreticilerimize ürünlerini yıl boyu dünyaya sergileme ve ihracat bağlantıları kurma imkanı sağlıyor. Networking uygulaması ile video toplantı altyapısına sahip akıllı B2B eşleştirme sistemimiz sayesinde, fuarlarımıza katılan üreticilerimizi tüm dünyadan alıcılarla anında buluşturuyoruz. Böylece ticaret, seyahat engellerine takılmıyor; yıl boyu kesintisiz sürüyor.

Web ve mobilden erişilebilen platformlarımızla fuar katılımcılarımıza ürün ve hizmetlerini sergileme imkanı veriyoruz. Akıllı B2B eşleştirme sistemimiz ile onları yurtiçi ve yurtdışında ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan iletişim kanalları sunuyoruz. Fuarlardaki iş bağlantılarını sanal ortama taşıyan web sitelerimiz, katılımcılarımızı dünyanın her yerinden milyonlarca alıcıyla doğrudan buluşturuyor.”

En büyük ihtisas fuarı

Oyuncak sektörünün en büyük ihtisas fuarı olan 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı’na oyuncak sektörünün değişen trendleri de damga vuracak. OYDER Başkanı Esin Yürür, pandemiden sonra sektörde hızlanan dijitalleşme trendinin fuara yansımalarının olacağını söyledi. Türkiye oyuncak pazarının 2013-2017 yılları arasında yılda ortalama yüzde 6 büyüdüğünü belirten Yürür, “2019 yılında oyuncak üretiminde 23.4 bin ton, değerde ise 116.3 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Bu artışta yerli üretimin etkisi büyük. Türkiye’de 100’e yakın yerli oyuncak üreticisi faaliyet gösteriyor. Oyuncak sektöründe güncel trend; dijital dünya ile geleneksel oyuncakları entegre eden oyuncaklar... Örneğin, Lego, Ninjago ürünleri ve kartlarıyla internette de oyun oynamak mümkün. Dijitalleşme trendi, yerli oyuncak sektörünün geleceği açısından da önemli görülüyor. Bu trendin fuarımıza da yansıyacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Oyun satışları 3 kat arttı

Pandemi sürecinde evde çocuklarıyla birlikte ebeveynlerin daha fazla zaman geçirdiğini belirten Yürür, bu nedenle oyuncak ve oyun ürünlerine talebin artığını söyledi. Yürür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küresel dijital reklam teknolojisi şirketi Criteo’nun yaptığı araştırmaya göre, Covid-19 salgınıyla birlikte karantina sürecinin başlamasıyla birçok ebeveyn, çocukları ile daha uzun zaman geçirme fırsatı yakaladı. Aynı evin hem okul hem de ofis işlevi görmesi, çocukların ofislere herhangi bir sınırlama olmadan erişmesiyle sonuçlanırken, özellikle oyuncak ve oyun ürünleri kategorisinde yüksek bir artış görülüyor. Zira birçok ebeveyn, evde geçirilen zamanlarda işe yoğunlaşabilmek adına bu ürünlere yöneliyor. İlk vakanın çıktığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana sürekli artış gösteren oyun kategorisi, yüzde 320’lik oranlara kadar yükseliyor.”