İki doz aşı olanlar, 'aşı kimliği' alabilecek

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek

12.05.2021 09:01:000
Paylaş Tweet Paylaş
İki doz aşı olanlar, 'aşı kimliği' alabilecek

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Emeklinin zam oranı belli oldu

Emeklinin zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamı açıklandı

Enflasyon rakamı açıklandı

Yorum Yaz