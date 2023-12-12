İki Türk savunma şirketi İngiltere’de güçlerini birleştirdi

Türkiye savunma sanayisinin İngiltere’de yatırımları bulunan iki devi, güçlerini birleştirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında İngiltere'nin başkenti Londra'daki DSEI 2023’te işbirliğine imza atan AEI Systems, UNIROBOTICS ve Nurol Makina, geliştirdikleri ortak projede, önemli bir aşama kaydetti.

CANiK’in de içinde bulunduğu SYS, Birleşik Krallık’a yatırım kararı sonrasında köklü İngiliz şirketi AEI Systems’ı satın almıştı. Yine ülkemizin önemli askeri araç üreticilerinden Nurol Makina da İngiltere’de stratejik bir kararla kurduğu NUROL MAKINA UK şirketi ile çalışmalarını farklı bir boyuta taşıdı. İki Türk devi, İngiltere’deki bu operasyonlarını ortak bir projede birleştirerek güçlerini daha da artırdı.

Test atışları İngiltere’de gerçekleştirildi

Konuyla ilgili açıklama yapan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Global savunma sanayisinde çeyrek asrı geride bırakan şirketimiz, 2022 itibari ile de orta kalibre silah ve bu silahların uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri alanında projeleri hayata geçirmeye başladı. AEI Systems ile birlikte orta kalibre top sistemleri alanında, geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket haline geldik. Bu başarımızı savunma sanayisinde dünyaya kendini kanıtlamış köklü bir şirket olan Nurol Makina işbirliği ile taçlandırdığımız için mutluyuz. İki şirketin farklı yeteneklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yeni nesil hafif zırhlı araç Ejder Yalçın 4X4’ün başarı yolculuğunun, VENOM LR ve TRAKON ile birlikte katlanarak süreceğine inanıyorum” dedi.

‘Teknolojik katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz’

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç ise şunları söyledi: “UNIROBOTICS olarak, tasarladığımız ve ürettiğimiz stabilize sistemler ile küresel bir aktör olma hedefiyle dünya genelinde artan özel silah sistemleri taleplerine de yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Mekanik, elektronik, gömülü yazılım ve sistem düzeyinde yazılım alanlarında yüksek teknolojili ürün ve sistemler geliştiriyoruz. Silah sistemleri entegrasyon çalışmalarımız, aktif dengeleyicili kuleler, uzaktan kontrol sistemleri ve silah yönetim sistemleri üzerinde odaklanmaktadır. UNIROBOTICS'i, silah kuleleri konusunda deniz ve kara platformlarında parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, silah kulelerimizi ülke dışında rekabet avantajı sağlayacak ana ürünlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu projede de Grup Şirketlerimizden olan AEI Systems’ın 30mm topunu, Nurol Makina’nın Ejder Yalçın 4X4 aracına entegre ettik ve kulenin konstrüksiyonun testi amacı ile statik atışları İngiltere’de gerçekleştirdik.”

Samsun Yurt Savunma Hakkında

Samsun Yurt Savunma (SYS) Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık ‘ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketi. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20.000 metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 950 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markas��yla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 5.500 adet uçaksavar, 250 adet orta kalibre top ve bu silahların atış kontrol sistemlerini üretiminin yanı sıra Amerika'daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.