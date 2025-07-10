Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak" dedi.

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor. Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak"