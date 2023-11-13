İkinci el çevrim içi oto pazarında fiyatlar düşmeye devam ediyor

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında ekimde 134 bin 259 adet satış olurken, ekimde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,54 geriledi.

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, ekimde eylüle göre yaklaşık yüzde 5, geçen senenin aynı dönemine göre de yüzde 7 azalırken, araç perakende fiyatları ortalama yüzde 1,54 düştü.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, ekim ayında yılın en yüksek ilan adedine ulaşıldı. Eylül ayına göre 10 bin 9, geçen senenin ekim ayına göre 29 bin 492 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı. Ekimde yayınlanan 388 bin 283 adet kurumsal ilanın yüzde 35'i olan 134 bin 259 adedin satıldığı gözlendi.

Bu kapsamda satışlarda, eylül ayına göre yüzde 5, geçen senenin ekim ayına göre yüzde 7 düşüş gerçekleşti. Bu yılın ocak-ekim döneminde ise geçen sene aynı döneme göre satış adetlerinde yüzde 10 artış kaydedildi.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 32 markanın 253 modeline ait 139 bin 335 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ekimde bu pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,54 düştü. Geçen ay da araç fiyatları aylık bazda yüzde 2,59 gerilemişti.

520 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 82 bin 412 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu.

Dizel otomobilleri, 47 bin 6 satışla benzinli ve 3 bin 413 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 908, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 520 oldu. Ekim 2022'de 376 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Geçen ay satılan binek araçların yüzde 40'ını C segmenti araçlar oluşturdu. Ekim 2022'ye göre S ve SUV segment araçların satışlarının toplam binek araç satışı içindeki payı arttı. Ekim ayında eylüle göre ise D SUV, S ve C SUV segmentlerinin satış payında artış oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanlarına ait veriler dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.