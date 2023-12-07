İkinci el otomobilde '6 ay ve 6 bin km sınırı' uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi uzattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin kararda yer alan “1 Temmuz 2023” ibaresi "1 Temmuz 2024" tarihine olarak değiştirildi.

Aynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.